Presiden Prabowo Berkelakar soal Kehadiran Gubernur DKI Pramono Anung Wibowo saat May Day: Bowo-nya Sama, Partainya Beda

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan hormat kepada Presiden Prabowo saat menghadiri perayaan May Day 2026 di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Jumat (1/5). (Istimewa)
JawaPos.com-Presiden Prabowo Subianto menanggapi kehadiran Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo dalam perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Jumat (1/5).
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam perayaan May Day. Prabowo turut mengabsen satu-satu persatu kehadiran pejabat negara dalam acara tersebut.
Saat menyebut nama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo, Prabowo berkelakar bahwa nama belakang Pramono mirip nama dirinya. "Gubernur DKI, saudara Pramono Anung Wibowo. 'Bowo'-nya sama," kata Prabowo saat memberikan sambutan.
Pernyataan itu langsung disambut hormat oleh Pramono Anug yang turut hadir dan duduk di atas panggung tepat di belakang fodium saat Prabowo memberikan sambutan.
Prabowo mengakui bahwa Pramono tidak satu partai dengannya. Sebab, Pramono merupakan kader PDI Perjuangan. "Partainya lain tidak apa-apa," ujarnya.
Lebih lanjut, Prabowo menegaskan bahwa kaum buruh tidak melihat partai. Namun, terpenting bisa membela kepentingan buruh. "Untuk buruh, tidak ada partai. Kita semua membela kepentingan buruh!" paparnya. (*)
