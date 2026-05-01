Hadiri Perayaan May Day di Monas, Prabowo Ikut Berjoget di Hadapan Ribuan Buruh

Presiden Prabowo Subianto menghadiri perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Jumat (1/5). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)
JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menghadiri perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Jumat (1/5). Prabowo menaiki mobil Pindad Maung saat memasuki kawasan Monas.
Pantauan JawaPos.com, Prabowo memasuki kawasan Monas sekitar pukul 08.40 WIB. Kedatangan Prabowo tampak mendapat sambutan antusias dari ribuan buruh yang hadir ke lapangan Monas.
Prabowo yang terlihat mengenakan pakaian safari berkelir krem terlihat disambut oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea dan Ketua Umum KSPSI sekaligus Menteri Lingkungan Hidup (LH) Jumhur Hidayat.
Saat berdiri di atas panggung, Prabowo terlihat berjoget-joget di tengah seruan musik grup band Tipe-X. Bahkan, Prabowo terlihat melemparkan topi yang dipakainya ke ribuan buruh yang bersorak dari bawah panggung utama.
Dalam kesempatan itu, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban. Ia menyambut baik kehadiran Prabowo yang mau bertemu langsung dengan kaum buruh.
"Mau merayakan Hari Buruh dengan buruh. Tepuk tangan untuk kita semua," ucap Elly.
Elly juga berharap, kehadiran Prabowo dapat melihat secara utuh soal tentang peraturan kontrak, pengupahan, dan outsourcing dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.
"Kami percaya bahwa Bapak akan melihat kami sebagai kaum yang sangat membutuhkan," paparnya. (*)
