16 Tradisi Unik Perayaan Hari Buruh 1 Mei di Berbagai Negara, Begini Selebrasi May Day di Berbagai Dunia

JawaPos.com – Setiap tanggal 1 Mei, dunia merayakan Hari Buruh sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan para pekerja sepanjang sejarah.

Tradisi yang berkembang di tiap negara mencerminkan kekayaan budaya lokal yang unik dan beragam.

Perayaan ini tidak selalu identik dengan aksi demonstrasi, karena banyak negara justru mengisinya dengan festival, pesta, dan ritual turun-temurun.

May Day dirayakan dengan cara yang sangat berbeda di setiap penjuru dunia, mulai dari festival api hingga pemberian bunga.

Dilansir dari laman Tandem, Torch dan Culturallyours pada Jumat (1/5), adalah ragam cara unik yang dilakukan berbagai negara dalam menyambut momen bersejarah ini.

1. Skotlandia dan Irlandia: Festival api penyambut musim panas