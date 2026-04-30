Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Antara News
Kamis, 30 April 2026 | 18.14 WIB

Presiden Prabowo Targetkan 25 Ribu Koperasi Merah Putih Diresmikan dalam 3 Bulan

Presiden Prabowo Subianto. (Istimewa) - Image

Presiden Prabowo Subianto. (Istimewa)

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan lebih dari 25.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia dalam waktu tiga bulan sebagai upaya nyata untuk memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan secara masif.

"Sebentar lagi kita akan resmikan 1.000 Koperasi Merah Putih. Kemungkinan, dua tiga minggu lagi. Sesudah itu, dua sampai tiga bulan lagi kita akan resmikan lebih dari 25.000 koperasi," kata Prabowo di acara "groundbreaking" 13 proyek hilirisasi di Cilacap Jawa Tengah, melalui siaran YouTube Sekretariat Kabinet di Jakarta, Rabu (30/4).

Prabowo menegaskan bahwa koperasi yang dibangun tersebut merupakan lembaga fisik yang memiliki sarana pendukung lengkap untuk operasional.

Prabowo menyebutkan bahwa setiap koperasi nantinya akan dilengkapi dengan gudang, alat pendingin, hingga kendaraan operasional untuk distribusi barang.

"Coba dibuka dalam sejarah, saya minta buka dalam sejarah dunia, ada nggak 25 ribu, atau 30 ribu koperasi bisa dibangun dan diselesaikan dalam satu tahun," kata Presiden.

Koperasi Merah Putih merupakan inisiatif strategis pemerintah yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai pilar penguatan ekonomi kerakyatan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025.

Program ini menargetkan pembentukan hingga 80.000 unit koperasi di seluruh pelosok Indonesia guna mendorong kemandirian desa dan mempercepat tercapainya kedaulatan pangan serta energi nasional.

Kehadiran koperasi ini dirancang sebagai agregator utama ekonomi pedesaan dengan tata kelola niaga melalui sistem digitalisasi.

Fokus utama Koperasi Merah Putih bertujuan memotong rantai distribusi pangan yang panjang agar masyarakat dapat mengakses kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Koperasi juga akan memberikan fasilitas lain seperti layanan simpan pinjam, penyaluran pupuk, hingga pembangunan fasilitas gudang pendingin (cold storage) bagi nelayan.

Editor: Bintang Pradewo
Tags
Artikel Terkait
Lokasi Koperasi Merah Putih Tak Harus Strategis, Prioritas Ketersediaan Lahan - Image
Berita Daerah

Lokasi Koperasi Merah Putih Tak Harus Strategis, Prioritas Ketersediaan Lahan

Kamis, 30 April 2026 | 20.14 WIB

Link Pengumuman Jadwal Ujian Kompetensi Manajer Koperasi Merah Putih - Image
Nasional

Link Pengumuman Jadwal Ujian Kompetensi Manajer Koperasi Merah Putih

Kamis, 30 April 2026 | 18.08 WIB

Mayoritas Tak Punya Lahan Representatif, Koperasi Merah Putih di Bangkalan Sebagian Gunakan Aset Pemkab - Image
Berita Daerah

Mayoritas Tak Punya Lahan Representatif, Koperasi Merah Putih di Bangkalan Sebagian Gunakan Aset Pemkab

Rabu, 29 April 2026 | 23.10 WIB

Terpopuler

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain - Image
1

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

2

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

3

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

4

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

5

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

6

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

7

Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa

8

Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban

9

11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta

10

Terkendala Lahan dan Faktor Teknis, 7 Koperasi Merah Putih di Sukoharjo Jawa Tengah Belum Dibangun

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore