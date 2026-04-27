Tabrakan KRL dan KA Argo Bromo di Stasiun Bekasi Timur, KAI Sampaikan Permohonan Maaf: Fokuskan Proses Evakuasi

JawaPos.com – PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyampaikan permohonan maaf atas insiden tabrakan antara KRL dan Kereta Jarak Jauh Argo Bromo di wilayah Stasiun Bekasi Timur, Daerah Operasi 1 Jakarta, Senin (27/4).

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menjelaskan, saat ini perusahaan memprioritaskan proses evakuasi penumpang serta penanganan korban di lokasi kejadian.

“Kami memahami situasi ini menimbulkan kekhawatiran bagi pelanggan dan keluarga yang menunggu kabar. Saat ini, seluruh upaya difokuskan pada proses evakuasi penumpang dan awak sarana, serta penanganan korban di lokasi kejadian dengan prioritas utama keselamatan,” ujar Anne dalam keterangan yang diterima JawaPos.com, Senin (27/4).

Anne juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan atas kejadian tersebut. Menurutnya, KAI terus berupaya memastikan seluruh penumpang dan petugas mendapatkan penanganan secara cepat dan optimal.

“Kami menyampaikan permohonan maaf atas kejadian ini. Fokus kami saat ini adalah memastikan seluruh penumpang dan petugas mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik mungkin. Kami juga terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait di lapangan,” tambahnya.

Selanjutnya, KAI memastikan akan terus memberikan pembaruan informasi secara berkala seiring perkembangan proses penanganan di lokasi.

Bagi pelanggan yang membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi layanan resmi KAI melalui WhatsApp di 0811-2223-3121 atau Call Center 121.

Sebelumnya, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta menyampaikan bahwa telah terjadi gangguan perjalanan kereta api di wilayah Bekasi Timur, tepatnya di emplasemen Stasiun Bekasi Timur KM 28+920 pada Senin (27/4) pukul 20.52 WIB.