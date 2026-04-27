Tabrakan KRL dan KA Argo Bromo di Stasiun Bekasi Timur, KAI Sampaikan Permohonan Maaf: Fokuskan Proses Evakuasi

Kecelakaan KRL dan kereta Agro Bromo. (sumber X)
JawaPos.com – PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyampaikan permohonan maaf atas insiden tabrakan antara KRL dan Kereta Jarak Jauh Argo Bromo di wilayah Stasiun Bekasi Timur, Daerah Operasi 1 Jakarta, Senin (27/4).
Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menjelaskan, saat ini perusahaan memprioritaskan proses evakuasi penumpang serta penanganan korban di lokasi kejadian.
“Kami memahami situasi ini menimbulkan kekhawatiran bagi pelanggan dan keluarga yang menunggu kabar. Saat ini, seluruh upaya difokuskan pada proses evakuasi penumpang dan awak sarana, serta penanganan korban di lokasi kejadian dengan prioritas utama keselamatan,” ujar Anne dalam keterangan yang diterima JawaPos.com, Senin (27/4).
Baca Juga:Bantu Evakuasi Korban, Basarnas Kirim Tim ke Lokasi Kecelakaan Kereta di Stasiun Bekasi Timur
Anne juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan atas kejadian tersebut. Menurutnya, KAI terus berupaya memastikan seluruh penumpang dan petugas mendapatkan penanganan secara cepat dan optimal.
“Kami menyampaikan permohonan maaf atas kejadian ini. Fokus kami saat ini adalah memastikan seluruh penumpang dan petugas mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik mungkin. Kami juga terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait di lapangan,” tambahnya.
Selanjutnya, KAI memastikan akan terus memberikan pembaruan informasi secara berkala seiring perkembangan proses penanganan di lokasi.
Bagi pelanggan yang membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi layanan resmi KAI melalui WhatsApp di 0811-2223-3121 atau Call Center 121.
Sebelumnya, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta menyampaikan bahwa telah terjadi gangguan perjalanan kereta api di wilayah Bekasi Timur, tepatnya di emplasemen Stasiun Bekasi Timur KM 28+920 pada Senin (27/4) pukul 20.52 WIB.
Gangguan tersebut terjadi akibat peristiwa tertempernya PLB 5568A (CL KPB-CKR) oleh PLB 4B (KA Argo Bromo Anggrek relasi Gambir-Surabaya Pasar Turi) di lokasi kejadian, yang berdampak pada operasional perjalanan kereta api di lintas tersebut.
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC
Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez
15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan!
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!