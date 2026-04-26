Muhammadiyah Tegaskan Perdamaian di Timur Tengah Butuh Peran Semua Pihak, Pentingnya Mitigasi Dampak yang Lebih Buruk

JawaPos.com – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menegaskan pentingnya mewujudkan perdamaian di Timur Tengah demi kemaslahatan umat manusia. Muhammadiyah menegaskan, diperlukan kerja sama lintas pihak dalam menyelesaikan konflik perang beserta dampak kemanusiaannya.

Pesan tersebut disampaikan oleh Ketua PP Muhammadiyah, Syafiq A. Mughni, dalam Pengajian PP Muhammadiyah di Aula Gedung Dakwah PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, sebagaimana dikutip pada Minggu (26/4).

Menurut Syafiq, meskipun membangun dunia yang aman, damai, dan berkeadilan menjadi cita-cita banyak pihak, realitas sejarah manusia hingga saat ini masih diwarnai konflik dan peperangan yang berdampak luas terhadap kemanusiaan global.

Ia menegaskan, konflik dan perang yang terjadi di berbagai belahan dunia tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang normal. Sebaliknya, kondisi tersebut harus dipandang sebagai tantangan bersama yang perlu diatasi. Karena itu, penyelesaian konflik tidak dapat dilakukan secara sepihak.

“Sebagai organisasi kemasyarakatan sosial keagamaan, kami tidak memiliki pretensi untuk menyelesaikan semua persoalan yang dihadapi, apalagi jika masalah tersebut berasal dari pihak lain namun berdampak kepada kita semua,” ujar Syafiq.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa konflik di Timur Tengah memberikan dampak global. Mengutip Al-Qur’an Surah Al-Anfal ayat 25, ia mengajak seluruh pihak untuk berperan sesuai kemampuan masing-masing guna memitigasi kemungkinan terjadinya dampak yang lebih buruk.

Syafiq juga mengimbau warga Muhammadiyah untuk turut berkontribusi dalam membantu sesama, menolong, dan menumbuhkan rasa cinta terhadap kemanusiaan yang sedang mengalami kesulitan.