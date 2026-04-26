Layanan Umrah Korporasi Hadir, Jemaah Bisa Berangkat Dulu Bayar Bertahap

JawaPos.com – Akses masyarakat untuk menunaikan ibadah umrah kini semakin terbuka. Skema pembiayaan yang lebih fleksibel mulai dihadirkan untuk memudahkan calon jemaah berangkat tanpa terbebani biaya besar di awal.

Habibi Signatour menggandeng Adira Syariah Finance menghadirkan solusi pembiayaan berbasis syariah bagi masyarakat maupun perusahaan. Kolaborasi itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di kantor Habibi Signatour, Epiwalk Mall, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (23/4).

Kerja sama tersebut difokuskan pada pengembangan program corporate umrah arrangement atau layanan umrah berbasis korporasi. Melalui program ini, perusahaan dapat memfasilitasi karyawan yang ingin beribadah umrah dengan dukungan pembiayaan yang lebih ringan dan terstruktur.

Perusahaan cukup memberikan rekomendasi kelayakan peserta. Sementara seluruh proses teknis perjalanan, mulai dari administrasi hingga keberangkatan, akan dikelola oleh Habibi Signatour.

Direktur Marketing Habibi Signatour Neysa menjelaskan, kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap layanan umrah yang lebih mudah dijangkau.

“Kerja sama strategis ini merupakan komitmen kami untuk menjadikan umrah lebih aksesibel bagi semua kalangan tanpa mengurangi kualitas layanan,” ujarnya.

Menurut dia, perusahaan juga tidak perlu repot mengurus teknis perjalanan karyawan. Sebab, seluruh proses akan ditangani secara profesional oleh pihak penyelenggara.

Dalam skema tersebut, Adira Syariah Finance berperan menyediakan pembiayaan dengan prinsip syariah. Jemaah dapat berangkat lebih dahulu, kemudian melakukan pembayaran secara bertahap sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.

Kehadiran program ini diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan umrah sekaligus menjadi solusi bagi perusahaan dan masyarakat yang ingin merencanakan ibadah secara aman, matang, dan terjangkau