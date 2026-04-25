Begini Urutan Masuk Hotel saat Jamaah Haji Tiba di Makkah, Tinggal Bawa Badan

JawaPos.com – Kurang dari sepekan ke depan, jamaah haji Indonesia kloter pertama akan mulai bergerak dari Madinah menuju Makkah.

Para petugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) yang ada di Makkah pun makin intens mempersiapkan kedatangan jamaah.

Termasuk mengecek ulang kesiapan hotel-hotel di Makkah yang akan ditempati oleh jamaah haji Indonesia, yang berjumlah 177 hotel.

Lokasi hotel jamaah haji Indonesia dibagi dalam 10 sektor. Hotel-hotel itu berlokasi di wilayah Syisyah, Raudhah, Misfalah, Jarwal, hingga Aziziyah.

Kepala Daerah Kerja Makkah Ihsan Faisal menjelaskan, jamaah haji tidak perlu direpotkan oleh urusan barang bawaan. Semua koper akan ditangani oleh petugas PPIH di Makkah.

Ketika tiba di Hotel, jamaah haji akan dipersilakan melepas lelah sejenak di lobi. Sementara, para kepala rombongan akan menemui petugas PPIH bagian akomodasi untuk mendapatkan kunci kamar sesuai jumlah jamaah yang ia pimpin.

Satu kamar akan diisi oleh maksimal empat orang jamaah haji. Dan sebagaimana di Madinah, jamaah haji laki-laki akan dapat kamar terpisah dengan perempuan, meski berstatus suami istri.

Setelah mendapatkan kunci, jamaah haji dipersilakan langsung naik ke kamar masing-masing. ”Dan bagasi nanti diantarkan oleh para umal namanya, para pekerja dari syarikah,” terang Ihsan di Makkah, Sabtu (25/4).

Bagaimana bila ada jamaah yang ingin bertukar kamar? Menurut Ihsan, kamar sudah ditentukan oleh tim akomodasi di Makkah.