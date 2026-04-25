Bayu Putra
Minggu, 26 April 2026 | 06.25 WIB

Begini Fasilitas Hotel Jamaah Haji Indonesia di Makkah, dari Sekamar Berempat hingga Punya Ruang Cuci

Kondisi kamar salah satu hotel jamaah haji Indonesai di wilayah Syisyah, Makkah. Setiap kamar ditempati oleh maksimal empat orang jamaah haji. (Bayu Putra/JawaPos.com)

JawaPos.com – Sebanyak 177 hotel di Makkah disiapkan untuk tempat tinggal jamaah haji Indonesia selama musim haji 2026.

Para petugas haji Indonesia terus mengecek ulang kesiapan hotel menjelang kedatangan jamaah haji Indonesia.

Salah satu yang sudah siap menyambut jamaah haji Indonesia adalah Emaar Al Diyafa hotel, yang berada di Kawasan Syisyah. Hotel ini masuk di sektor 2

Hotel ini memiliki daya tampung cukup besar, mencapai 2.646 orang yang terbagi dalam 690 kamar.

Di hotel ini, jamaah haji Indonesia akan menginap bersama petugas PPIH sektor 2 Makkah.

Sebagaimana rata-rata hotel yang disiapkan untuk jamaah haji Indonesia, hotel ini memiliki beragam fasilitas penunjang untuk memastikan kenyamanan jamaah yang menginap.

Hotel ini memiliki delapan buah lift, yang masing-masing bisa menampung hingga 6 orang jamaah. Dengan demikian, jamah tidak perlu antre lama untuk naik turun.

Kamar hotel ini memiliki kapasitas maksimal empat orang per kamar. Dilengkapi dengan sebuah lemari, meja kecil yang memisahkan antar tempat tidur, juga kamar mandi yang bersih dan dilengkapi shower.

Fasilitas lain di hotel ini, juga hotel-hotel jamaah haji lainnya, adalah ruang cuci dan jemur. Di hotel ini tersedia 17 mesin cuci bertipe dua tabung.

Ditambah lagi ruang jemur yang luas di lantai yang sama dengan ruang cuci, plus area rooftop.

