Agak Laen, Pembagian MBG di SDN 2 Barukan Klaten Disajikan Prasmanan dalam Rangka Hari Kartini

JawaPos.com - Aktivitas pembagian Makan Bergizi Gratis (MBG) tampak berbeda di SDN 2 Barukan, Klaten dalam rangka peringatan Hari Kartini yang jatuh pada Selasa (21/4).

Di mana menu makanan disajikan secara prasmanan untuk seluruh siswa-siswi. Makanan yang disediakan terdiri dari nasi putih, ikan lele goreng, sayuran, buah kelengkeng, dan susu kotak.

“Hari ini acara MBG dgn cara prasmanan dari SPPG Manisrenggo. Menunya nasi, lele, sayur, terus buahnya kelengkeng, dan susu,” kata Kepala SDN 2 Barukan, Agung Santika, saat diwawancara.

Anak-anak tampak antusias mengantre MBG mereka hari itu. Masing-masing anak memegang ompreng dan berbaris di depan meja prasmanan. Guru-guru pun menyendokkan menu dengan telaten ke wadah makan siswa.

Setelah mendapatkan MBG, para siswa berkumpul di kelas masing-masing. Pada hari yang spesial ini, mereka duduk lesehan di kelas beralaskan tikar. Bangku dan meja belajar disingkirkan ke pinggir ruangan kelas. Mereka pun membaca doa bersama sebelum menyantap menu MBG. Anak-anak tampak senang dan lahap.

Agung mengatakan MBG sangat bermanfaat dan diterima dengan baik oleh siswa-siswi serta orang tua di SDN 2 Barukan. Menurutnya, selama ini tak ada kendala berarti dalam penyelenggaraan program MBG.

“Saya setuju (MBG), karena bermanfaat, anak-anak merasakan dan anak-anak juga cukup senang. Selama ini kami tidak ada komplain dari orang tua,” ujar Agung.

“Selama ini kendala cuma kecil, kadang hanya buah. Kalau apel kan ada yang agak sudah lama. Itu satu kali, selain itu berjalan lancar dan anak-anak juga suka,” tambahnya.

Ia pun berharap program MBG terus berlanjut dengan peningkatan variasi menu. Ia juga berharap agar susu kotak bisa diberikan setiap hari untuk anak-anak. Agung yakin MBG jadi investasi yang baik bagi generasi penerus bangsa.

“Harapan ke depan bisa tetap berlanjut dan menu juga sudah cukup bervariasi, mungkin bisa ditingkatkan lagi. Kalau bisa susunya setiap hari,” ucap dia.

Pada kesempatan yang sama, Ferdi siswa kelas 4 SDN 2 Barukan, pun mengungkapkan kegembiraannya terhadap program MBG. Menurutnya, MBG telah membuatnya jadi lebih sehat dan bersemangat ke sekolah.

“Terima kasih ya, Pak Prabowo telah memberikan MBG kepada kita. Saya jadi sehat dan kuat dan bersemangat,” ucap Ferdi.

Kanaya, siswa kelas 6, juga menyatakan MBG bermanfaat bagi siswa-siswi. Ia mengaku jadi lebih hemat uang jajan sejak ada MBG.

“Lumayan bermanfaat. Bisa mengurangi uang jajan, karena di jam istirahat pertama sudah ada MBG,” kata Kanaya.

Uang jajan yang ia tabung rencananya akan dibelikan sepatu badminton. Sebab, sepatu lamanya sudah rusak. Kanaya pun menyampaikan terima kasih atas penyelenggaraan program MBG.

“Terima kasih Pak Prabowo, saya sudah mendapatkan gizi yang lebih baik sekarang,” ujarnya.