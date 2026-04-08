Syahrul Yunizar
08 April 2026, 18.49 WIB

Jusuf Kalla Datangi Bareskrim Polri, Laporkan Rismon Sianipar dalam Kasus Penyebaran Hoaks

Wapres Jusuf Kalla. (MIFTAHULHAYAT /JAWA POS)

JawaPos.com - Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) mendatangi Gedung Bareskrim Polri pada Rabu (8/4). Kedatangan JK ke Bareskrim untuk melaporkan secara langsung Rismon Hasiholan Sianipar kepada pihak kepolisian.

Bersama kuasa hukumnya, JK tiba di Gedung Bareskrim Polri, Jaksel sekitar pukul 11.00 WIB. Tidak ada keterangan apa pun yang disampaikan oleh JK kepada awak media. Salah seorang tokoh negara asal Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), langsung masuk ke Gedung Bareskrim Polri.

Kuasa hukum JK, Abdul Haji Talaohu menyampaikan bahwa kedatangan JK ke Bareskrim Polri masih berkaitan dengan laporan kasus dugaan penyebaran hoax yang sudah disampaikan kepada Bareskrim Polri beberapa hari lalu. Pihak JK melaporkan Rismon kepada polisi.

”Betul (JK datang ke Gedung Bareskrim, terkait kasus) Rismon,” ungkap dia saat dikonfirmasi oleh awak media.

Sebelumnya, Abdul sudah menyampaikan bahwa kliennya bukan hanya melaporkan Rismon. Beberapa pihak yang turut serta menyebarkan informasi hoax turut diadukan kepada Bareskrim Polri. Dia menyatakan bahwa mereka telah melakukan pencemaran nama baik dan fitnah.

”Ada juga berita hoaks atau bohong yang disebarkan oleh beberapa akun kanal dan YouTuber,” kata dia.

Salah satu yang disorot oleh pihak JK adalah pernyataan-pernyataan Rismon yang menyebut bahwa ada pejabat elit di balik gerakan menyoal ijazah Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Salah satunya JK yang disebut Rismon telah memberikan sejumlah uang kepada Roy Suryo.

”Di situ beliau menyebutkan bahwa Pak JK memberikan atau menyerahkan duit kepada kalau nggak salah Roy (Suryo) dan kawan-kawan sebesar Rp 5 miliar dan beliau menyaksikan. Itulah kenapa laporan ini kami buat sebagai langkah serius untuk merespons dan meminta pertanggungjawaban klarifikasi dia,” jelasnya.

Selain keterangan Rismon, Adul menyatakan bahwa beberapa YouTuber yang menyambut keterangan Rismon juga diadukan. Misalnya pemilik kanal YouTube Ruang Konsensus. Menurut dia, mereka secara jelas telah menyinggung JK dalam konten-konten yang diunggah.

Artikel Terkait
Bertahun-Tahun Kasus Tak Kunjung Usai, JK Yakin Ijazah Jokowi Asli, Tinggal Ditunjukkan  - Image
Nasional

Bertahun-Tahun Kasus Tak Kunjung Usai, JK Yakin Ijazah Jokowi Asli, Tinggal Ditunjukkan 

08 April 2026, 21.56 WIB

Polri Dinilai Gerak Cepat Bongkar Kerugian Rp 1,26 Triliun dari Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi - Image
Nasional

Polri Dinilai Gerak Cepat Bongkar Kerugian Rp 1,26 Triliun dari Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi

10 April 2026, 06.59 WIB

Publik Puas terhadap Mudik Lebaran 2026, Tahun Depan Polri Didorong Maksimalkan Platform Digital - Image
Nasional

Publik Puas terhadap Mudik Lebaran 2026, Tahun Depan Polri Didorong Maksimalkan Platform Digital

10 April 2026, 05.36 WIB

Terpopuler

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja - Image
1

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

2

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

3

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

4

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

5

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

6

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

7

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

8

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

9

Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026

10

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

