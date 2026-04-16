Kabar Gembira! Bocoran Tahapan Seleksi Pendaftaran CPNS 2026 dan Passing Grade Terbaru

Ilustrasi suasana pelaksanaan SKD CPNS. (menpan.co.id).
JawaPos.com - Persaingan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) diprediksi akan tetap sengit di tahun 2026. Meski pengumuman resmi belum dibuka, jutaan pelamar mulai berburu informasi mengenai pola seleksi agar tidak mencuri start dengan sia-sia.
Memahami alur rekrutmen sejak dini adalah kunci sukses. Pasalnya, lulus passing grade saja belum tentu menjamin posisi Anda aman.
Tahap awal yang sering dianggap remeh namun paling banyak menggugurkan peserta adalah seleksi administrasi. Di sini, sistem akan memverifikasi kesesuaian dokumen seperti ijazah, KTP, hingga transkrip nilai.
Sedikit saja kesalahan dalam mengunggah dokumen bisa membuat Anda gugur sebelum bertanding. Pastikan semua persyaratan khusus pada formasi pilihan telah terpenuhi dengan teliti.
Setelah lolos administrasi, Anda akan menghadapi tes berbasis komputer (CAT BKN). SKD terdiri dari tiga materi utama yang memiliki standar nilai minimal berbeda:
Baca Juga:Pemkab Malang Tolak Derbi Jatim Persebaya vs Arema Digelar di Stadion Kanjuruhan, Ungkap Luka Lama Belum Pulih
- TWK (Tes Wawasan Kebangsaan): Mengukur pemahaman Pancasila dan NKRI.
- TIU (Tes Intelegensia Umum): Menguji kemampuan logika, numerik, dan verbal.
- TKP (Tes Karakteristik Pribadi): Menilai sikap, kepribadian, serta etika kerja.
Berdasarkan aturan sebelumnya, standar nilai yang harus Anda kejar cukup tinggi. Sebagai gambaran, "Nilai ambang batas SKD adalah TWK (65), TIU (80), dan TKP (166)."
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa
Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban
13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima
Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Ditangkap Kejagung Terkait Perkara Tambang
Tempat Kuliner Bakmi Jawa Terenak di Jogja: Dimasak Pakai Arang, Rasanya Semakin Nendang
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Prediksi Skor Bayern Munich vs Real Madrid! Dua Raksasa Berjibaku Demi Tiket Semifinal Liga Champions, Siapa Bakal Melaju?