Siap-Siap! Pendaftaran CPNS 2026 Segera Dibuka, Cek Bocoran Jadwal dan Kuotanya

JawaPos.com - Kabar gembira bagi Anda yang menantikan seleksi CPNS 2026. Sinyal pembukaan pendaftaran semakin kuat setelah beredarnya informasi mengenai jadwal dan kebutuhan formasi aparatur sipil negara (ASN) untuk tahun ini.

Pendaftaran CPNS 2026 diprediksi akan dibuka pada Juli hingga Agustus 2026. Meski tanggal pastinya masih menunggu pengumuman resmi, persiapan di tingkat kementerian sudah mulai terlihat lewat surat resmi MenPAN-RB terkait kebutuhan ASN Tahun Anggaran 2026.

Bocoran Kuota dan Surat Resmi MenPAN-RB

Isu ini semakin hangat setelah munculnya surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Rini Widyantini, bernomor B/1553/M.SM.01.00/2026 tertanggal 12 Maret 2026.

Surat yang bersifat segera tersebut meminta setiap instansi pemerintah untuk menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN yang mendukung tujuan organisasi. Penyusunan ini wajib mengacu pada UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN serta aturan turunan mengenai manajemen PNS dan PPPK.

Mengapa Rekrutmen CASN 2026 Digelar? Pemerintah berencana membuka rekrutmen CASN (CPNS dan PPPK) untuk mengisi kekosongan posisi akibat banyaknya ASN yang memasuki masa pensiun. Berdasarkan data Kementerian PANRB, terdapat sekitar 160 ribu hingga 166 ribu ASN yang pensiun setiap tahunnya hingga 2026.

Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB menjelaskan skema rekrutmen ini menggunakan prinsip zero growth.

"Setiap tahun ya sekitar 160.000-166.000 lah yang pensiun, termasuk juga yang di tahun 2025 kemarin. Nah, itu berarti kalau kita menggunakan prinsip zero growth, ya berarti yang 160.000 itulah yang akan kami rekrut," katanya pada Jumat (13/03/2026).

Selain faktor pensiun, perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) berdasarkan Perpres Nomor 139 Tahun 2024 juga menjadi pertimbangan dalam pemetaan kebutuhan pegawai baru di berbagai kementerian dan lembaga.