Sambut Hardiknas, Beasiswa Tingkat SMA hingga Mahasiswa Dibuka untuk 335 Orang

JawaPos.com - Di tengah laju transformasi digital yang semakin cepat, kebutuhan akan sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dan memiliki keterampilan masa depan kian mendesak. Pendekatan Science, Technology, Engineering, Arts, dan Mathematics (STEAM) pun menjadi fondasi penting dalam mencetak talenta yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan industri.

Mengacu pada Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2024 yang dirilis Kementerian Komunikasi dan Informatika, kebutuhan talenta digital nasional diperkirakan mencapai sekitar 12 juta orang hingga 2030. Namun, masih terdapat kekurangan sekitar 2,7 juta talenta yang belum terpenuhi.

Laporan tersebut juga menyoroti adanya kesenjangan kesiapan digital antarwilayah, di mana sebagian besar keterampilan masyarakat masih berada pada level dasar dan belum sepenuhnya sesuai dengan tuntutan industri berbasis teknologi.

Memanfaatkan momentum Hari Pendidikan Nasional yang diperingati setiap 2 Mei, Amartha Financial melalui amartha.org kembali membuka pendaftaran Beasiswa Amartha dengan total kuota mencapai 335 penerima tahun ini. Program ini menjadi bagian dari upaya untuk memperluas akses pengembangan talenta muda di Indonesia.

Inisiatif tersebut mencerminkan komitmen Amartha dalam mendorong lahirnya generasi muda yang unggul, adaptif, serta siap berkontribusi di berbagai sektor industri.

Aria Widyanto, Chairman of amartha.org, mengungkapkan bahwa pengalaman lebih dari 16 tahun mendampingi UMKM di perdesaan menunjukkan bahwa tantangan utama talenta muda di daerah bukan pada potensi, melainkan pada akses dan kesiapan.

Menurutnya, potensi talenta muda di daerah sangat besar, namun perlu didukung dengan akses, eksposur, dan pembekalan yang relevan agar siap bersaing dan berkontribusi. Di sini, pihaknya berupaya menjembatani potensi tersebut dengan mencetak talenta yang unggul secara akademis, memiliki jiwa kepemimpinan serta mampu menyelesaikan tantangan di lapangan, termasuk di akar rumput.

“Tahun ini, Amartha memperluas kolaborasi dengan lebih banyak universitas serta meningkatkan kuota penerima menjadi 85 penerima beasiswa untuk mahasiswa, serta 250 penerima untuk pelajar sekolah menengah atas,” jelas Aria.