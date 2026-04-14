Indonesia Bertemu Rusia-AS Nyaris Bersamaan, ISDS: Manuver Ciamik, Namun Berisiko

Pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Rusia Vladimir Putin/(Istimewa).
JawaPos.com - Indonesia Strategic & Defense Studies (ISDS) menilai langkah Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin sebagai manuver ciamik.
Namun, di saat bersamaan langkah ini juga berisiko bagi Indonesia.
Nyaris bersamaan dengan pertemuan itu, Sjarfie bertemu dengan Menteri Perang Amerika Serikat (AS) Pete Hegseth di Pentagon.
Menurut Co-Founder ISDS Edna Caroline, langkah berani Prabowo dan Sjafrie bertemu dengan 2 kutub kekuatan besar dunia itu bisa dilihat sebagai manuver cantik di tengah menyempitnya ruang geopolitik.
Terlebih saat ini tengah bergejolak perang di Timur Tengah. AS dan Israel melawan Iran. Edna menilai, perang tersebut telah menegaskan kembali persepsi menurunnya hegemoni AS.
”Walaupun AS tetap menjadi negara terkuat saat ini, tetapi perilakunya yang merusak tatanan dunia mempercepat perubahan geopolitik. Dunia ke ke depan akan dipengaruhi oleh beberapa kekuatan besar dengan aturan main yang berbeda saat AS menjadi satu-satunya hegemoni,” kata dia dalam keterangan resmi pada Selasa (14/4).
Beberapa kekuatan yang dimaksud oleh ISDS berada di Asia-Pasifik. Selain AS, kini ada Tiongkok, India, Jepang, Nato, dan tentu saja Rusia.
Sementara Indonesia hingga kini masih berada di tengah persilangan geopolitik karena posisinya berada dekat dengan Laut China Selatan yang sangat rentan menjadi titik konflik dunia di masa depan.
”Indonesia juga harus berhati-hati karena pastinya semua kekuatan itu akan berebut pengaruh bahkan bisa berkonflik di kawasan Asia-Pasifik,” jelas Edna.
