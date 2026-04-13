Kepala Bacadnas Kemhan Lepas 2.000 ASN untuk Jalani Pendidikan Komcad Selama 1,5 Bulan

JawaPos.com - Pembentukan Komponen Cadangan (Komcad) Apratur Sipil Negara (ASN) mulai perjalan. Senin (13/4), Kepala Badan Cadangan Nasional (Bacadnas) Kementerian Pertahanan (Kemhan) melepas 2.019 ASN untuk menjalani pendidikan Komcad selama 1,5 bulan di 6 lembaga pendidikan (lemdik). Agenda tersebut berlangsung di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat (Jakpus).

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bacadnas Kemhan Letjen TNI Gabriel Lema menyampaikan bahwa pelepasan ribuan ASN tersebut merupakan tahap lanjutan dari seleksi yang sudah berjalan. Mereka akan ditempa dalam program bernama Latihan Dasar Militer (Latsarmil). Apabila berhasil melalui tahapan tersebut, mereka bakal dilantik menjadi Komcad ASN.

”Hari ini dipandang perlu untuk kami melakukan kegiatan secara kolaboratif bersama seluruh kementerian, ada 49 kementerian dan lembaga (yang turut serta), dalam rangka untuk memastikan kesiapan sesuai rencana dalam program gelombang pertama pembentukan Komcad ASN,” kata dia saat diwawancarai oleh awak media.

Sesuai dengan rencana, tahun ini pemerintah berniat membentuk 4.000 ASN menjadi Komcad. Untuk tahap awal, 2.019 ASN dilatih oleh TNI di 6 lemdik. Yakni Rindam Jaya, Pasmar 1 Cilandak, Wingdik 500 Lanud TNI AU Atang Sendjaja, Pusdikkes Kramat Jati, Puskom Bela Negara, dan Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma.

Menurut Gabriel, ASN memiliki potensi besar untuk dibentuk sebagai Komcad. Mengingat mereka sudah punya keterikatan dengan negara dalam pekerja sehari-hari. Karena itu, pemerintah menyeleksi ribuan ASN yang memenuhi kualifikasi untuk dilatih menjadi Komcad melalui latsarmil yang berlangsung selama lebih kurang 1,5 bulan.

”Sehingga dalam kondisi apapun, baik itu negara dalam kondisi yang aman, damai, ataupun dalam kondisi tertentu, ini secara bersama jiwa bela negara yang mendasar ini sudah dalam satu frekuensi, walaupun dengan porsi tanggung jawab profesi berbeda. Itu yang paling utama. Dasarnya adalah bela negara,” ucap jenderal bintang tiga TNI AD tersebut.

Selama menjalani latsarmil, ribuan ASN tersebut dilatih agar memiliki kemampuan sebagai Komcad. Pelatihan diberikan sesuai dengan kurikulum yang sudah disusun oleh Kemhan bersama TNI. Mulai dari membangun kepedulian,pembentukan jiwa korsa, memantapkan jiwa disiplin, dan pelatihan ketahanan mental sebagai Komcad ASN.