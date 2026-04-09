Publik Puas terhadap Mudik Lebaran 2026, Tahun Depan Polri Didorong Maksimalkan Platform Digital

Arus balik lebaran 2026. (Jasa Marga)
JawaPos.com - Pengamat Komunikasi Noval Agung Warjito Ardoyo menilai penyelenggaraan mudik lebaran 2026 lebih baik dibanding tahun 2025. Hal itu tergambar dari tingkat kepuasan masyarakat yang begitu tinggi.
"Hasil observasi dan penelitian itu memang benar adanya bahwa bagi para pemudik itu merasa puas dengan program dari pesan-pesan keselamatan operasi mudik di 2026," ungkap Agung, Kamis (9/4).
Hasil obervasi yang dilakukannya, sebanyak 80 persen pemudik merasa puas terhadap penyelenggaraan mudik tahun ini. Program yang dijalankan oleh Korlantas Polri dianggap berhasil.
"Mayoritas para pemudik itu merasa bahwa lebih dari 80 persen itu masyarakat merasa bahwa program yang saat ini dilakukan oleh Korlantas itu jauh lebih baik dari program-program selanjutnya. Responden juga mengatakan lebih dari 50 persen itu mengatakan bahwa tingkat kecelakaan yang terjadi selama program mudik 2026 itu jauh lebih kecil dibandingkan yang kemarin," imbuhnya.
Agung mengatakan, survei ini menyasar pemudik yang melakukan perjalanan keluar Pulau Jawa maupun yang tetap berada di wilayah Jawa. Capaian baik Polri ini perlu dipertahankan agar pelaksaan mudik selanjutnya bisa lebih baik.
Menurutnya, strategi komunikasi perlu dimaksimalkan melalui platform digital selain media konvensional, serta melibatkan content creator untuk membuat pesan yang lebih menarik melalui pendekatan storytelling.
"Pesan keselamatan mudik harus menyasar berbagai generasi. Bisa dengan mengundang content creator dan membuat narasi storytelling agar lebih menarik bagi audiens," jelasnya.
Selain itu, integrasi dengan aplikasi digital seperti Google Maps dinilai dapat membantu menyediakan informasi prediksi dan rekomendasi perjalanan bagi pemudik. Sehingga bisa membantu pemudik mengatur waktu perjalanan.
"Ke depan, program mudik ini bisa dikembangkan menjadi platform informasi yang memuat prediksi dan rekomendasi perjalanan bagi masyarakat," tutup Agung.
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven