Raden Indrajana Hadirkan Saksi Meringankan, Mantan Istri Ngaku Tak Kenal

Usai persidangan Kuasa Hukum mantan istri dan anak Indrajana, Masayu Donny Kertopati mengatakan, saksi yang dihadirkan dianggap tidak membahas secara langsung kasus penganiayaan ini. Sehingga keterangan dianggap tidak relevan.

"Ya barusan saja menghadirkan saksi meringankan dari terdakwa. Cuma kalau kami perhatikan keterangan dari saksi meringankan ini justru tidak relevan sekali dengan perkara yang ada," kata Donny.

"Kita disini sedang memeriksa bahwa pidana tindak kejahatan artinya kewajiban orang tua tidak menjadi justifikasi seorang orang tua tidak melakukan kejahatan jadi saya pikir tidak akan memengaruhi dan atau tidak meringankan si terdakwa," jelasnya.

"Menurut pengakuannya seperti itu tapi saya pastikan 100 persen tidak, karena saya pernah hidup dengan terdakwa 14 tahun jadi saya tahu kalau saksi itu yang dihadirkan tidak mengetahui apapun, tidak kami kenal bahkan terdakwa sendiri juga tidak kenal," ucap Evelyne.

Sebelumnya, Raden Indrajana Sofiandi (RIS) diduga melakukan kekerasan kepada mantan istrinya KEY dan kedua anaknya KR, 10, dan KA, 12, di Tebet, Jakarta Seletan.

Atas perbuatannya itu, Raden Indrajana didakwa melanggar Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (1) dan ayat (4) UU RI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.