Pos Indonesia Janji Bagikan Beras Kepada 163.137 KPM di Surabaya Tepat Waktu

JawaPos.com - PT Pos Indonesia (Persero) berkomitmen akan mengirimkan bantuan beras kepada keluarga penerima manfaat (KPM) sesuai dengan jadwal. Ini juga berlaku bagi 163.137 KPM yang tersebar di 154 kelurahan di Surabaya, Jawa Timur.

Direktur Bisnis dan Kurir Logistik Pos Indonesia, Siti Choiriana mengatakan, khusus di Surabaya, pihaknya akan mendistribusikan sekitar 1.163 ton beras. Dalam hal ini, pihaknya memastikan bantuan beras akan diterima seluruh KPM sebelum Hari Raya Idul Fitri 2023.

“Dengan segudang pengalaman yang dimiliki oleh setiap armada serta personil yang bertugas dalam pendistribusian, kami optimistis pendistribusian bantuan pangan beras tahun ini bisa selesai sebelum Idul Fitri. Kami akan terus kawal pendistribusian ini agar bisa diterima oleh KPM dalam kondisi prima,” kata Siti Choiriana dalam keterangan tertulis kepada JawaPos.com, Senin (10/4).

Ia menjelaskan, Program Bantuan Pangan Beras ini merupakan kegiatan yang diadakan oleh pemerintah sebagai upaya untuk menangani kerawanan pangan, stunting, kemiskinan, hingga mengendalikan dampak inflasi.

Secara nasional, terdapat 213.530 ton beras yang akan diberikan kepada lebih dari 21,3 juta KPM. Adapun dari jumlah tersebut, Pos Indonesia hanya menerima alokasi penugasan kepada 13 juta KPM.

Terkait penugasan itu, Pos Indonesia telah menyiapkan dashboard dengan format waktu secara real time dalam proses pendistribusian untuk memudahkan pemantauan pendistribusian bantuan pangan beras. Salah satunya dengan sistemn tracking armada pos yang sedang melakukan pendistribusian.

“Dimulai dari beras keluar dari Gudang Perum Bulog, kami telah menyiapkan sistem tracking dan tracing. Jadi, posisi serta rute transit armada Pos Indonesia dapat terlihat,” jelasnya.

Bahkan, guna memastikan bantuan beras diterima secara benar, Pos Indonesia memiliki mekanisme berupa penambahan foto dengan geotagging rumah penerima KPM sebagai bentuk verifikasi terhadap keadaan perekonomian, posisi, dan situasi penerima di wilayah tersebut.

Siti Choiriana berharap, upaya yang dilakukan oleh Pos Indonesia dalam menyalurkan Program Cadangan Pangan Pemerintah ini berjalan lancar dan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok.

“Semoga program bansos ini tersalurkan dengan lancar tanpa ada kendala dan dapat dipergunakan oleh para Keluarga Penerima Manfaat sebaik mungkin,” pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam program bantuan pangan beras ini Bulog akan menyalurkan stok CBP kepada 21,3 juta KPM selama 3 bulan dari Maret, April, sampai Mei 2023, di mana masing-masing KPM akan mendapatkan 10 kg beras per bulannya.

Penyaluran kepada 21,3 juta KPM tersebut berdasarkan data dari Kementerian Sosial, di mana data tersebut telah tersusun by name dan by address, sehingga bantuan pangan bisa langsung disampaikan ke alamat masing-masing penerima.