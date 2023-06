Megawati Terima Brevet Hidro-Oseanografi dari TNI AL saat Hari Hidrografi Dunia

JawaPos.com - Presiden RI Kelima, Megawati Soekarnoputri menerima penghargaan brevet kehormatan hidro-oseanografi dari TNI AL. Acara penyematan brevet kehormatan itu dilakukan dalam sebuah acara yang dibalut seminar internasional Hari Hidrografi Dunia 2023, yang digelar di Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta, Rabu (21/6).

Sebelum brevet diserahkan, terlebih dahulu dibacakan surat Keputusan yang ditandatangani Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana Muhammad Ali.

“Kepala Staf Angkatan Laut mempertimbangkan dan memutuskan, menetapkan keputusan pemberian brevet kehormatan kepada nomor 1 Prof.Dr (HC) Megawati Soekarnoputri, jabatan Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)” demikian keputusan tersebut.

Selain Megawati, penerima brevet kehormatan adalah Laksamana Muda (TNI) Iwan Isnurwanto yang juga Asrena Kasal; Amrih Jinangkung yang merupakan Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri, serta Bebeb AK Nugraha Djundjunan yang merupakan Dubes Luar Biasa Berkuasa Penuh RI untuk Yunani.

“Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada 20 Juni 2023,” demikian lanjutan keputusan tersebut.

Usai dibacakan, dihantarkan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduga, Megawati berjalan menuju panggung. Sebuah jaket dipakaikan kepada Megawati. Setelahnya, Kasal diwakili oleh Wakil Kasal Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri menyematkan brevet kehormatan.

Setelah itu, ditemani oleh Kepala BRIN Laksana Tri Handoko, Megawati menyaksikan secara langsung proses penandatanganan Letter of Intent (LOI) antara TNI AL dengan BRIN. Hal ini juga disaksikan langsung oleh para pejabat TNI AL.

Usai prosesi itu semua dilakukan, Megawati kemudian diminta untuk tetap berada di atas panggung untuk memberikan masukan sebagai pembicara kunci dalam acara tersebut. Untuk diketahui, Megawati sekalian menjadi pembicara di seminar yang mengambil tema “Hydrography; Underpinning The Digital Twin of The Ocean”.