Muhammad Ridwan
10 April 2026, 00.23 WIB

Megawati Terima Kunjungan Dubes Arab Saudi, Bahas Dinamika Timur Tengah

Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, menerima kunjungan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Al Amoudi, di kediamannya di Menteng, Jakarta, Kamis (9/3). (Istimewa)

JawaPos.com - Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, menerima kunjungan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Al Amoudi, di kediamannya di Menteng, Jakarta, Kamis (9/3).

Dalam pertemuan tersebut, Dubes Arab Saudi meminta Megawati untuk berkontribusi aktif terhadap dinamika yang terjadi di kawasan Timur Tengah.

Megawati didampingi sejumlah pengurus PDI Perjuangan, di antaranya Ahmad Basarah, Andi Widjajanto, serta Guntur Romli. Pertemuan berlangsung hangat selama hampir dua jam.

Suasana cair sudah terasa sejak awal. Megawati sempat menyinggung anggrek putih pemberian Dubes Arab Saudi yang menghiasi ruangan.

“Anggrek berwarna putih yang asli, yang lain rekayasa genetika,” kata Megawati sambil tersenyum.

Dalam kesempatan itu, Faisal Abdullah Al Amoudi juga menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri, serta mengapresiasi gelar doktor kehormatan yang diterima Megawati dari Princess Nourah bint Abdulrahman University pada Februari lalu.

Menanggapi hal tersebut, Megawati menyampaikan terima kasih kepada Kerajaan Arab Saudi atas penghargaan dan sambutan hangat selama kunjungannya, termasuk saat menjalankan ibadah umrah bersama keluarga.

“Saya berterima kasih karena proses umrah yang saya jalani kemarin berjalan dengan baik,” ucap Megawati.

Di sisi lain, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah, mengungkapkan bahwa dalam perjalanan tersebut Megawati juga mengamati pembangunan di Masjidil Haram.

Ia menyoroti rencana peningkatan kapasitas jamaah haji hingga 6 juta orang pada 2030, sekaligus mengusulkan program penghijauan di kawasan suci, termasuk penanaman pohon Soekarno.

