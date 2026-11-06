Kim Woo Bin dan Seo Eun Soo Punya Cara Berbeda Memimpin Tim Baseball di Drama “GIFT”

JawaPos.com - Drama terbaru “GIFT”, memperlihatkan dinamika menarik antara Kim Woo Bin dan Seo Eun Soo dalam memimpin tim baseball SMA Deokcheon.
Dikutip dari soompi, potongan gambar terbaru yang dirilis pada 4 November 2026, keduanya tampak memiliki pandangan berbeda tentang cara membangun dan membawa tim menuju keberhasilan.
Kim Woo Bin memerankan Jung Min Yong, mantan pelatih pitching baseball profesional yang mendapat kemampuan istimewa setelah mengalami kecelakaan. Ia mampu melihat bakat alami dan potensi perkembangan seseorang hanya dengan sekali pandang.
Kemampuan tersebut mengubah cara Min Yong menilai pemain, dari sosok yang dahulu percaya pada proses dan pertumbuhan menjadi pelatih yang lebih mempertimbangkan kemampuan bawaan.
Seo Eun Soo berperan sebagai Yoon Seo Jin, guru pendidikan jasmani sekaligus pengelola tim baseball SMA Deokcheon. Ia berjuang agar tim yang berada di peringkat terbawah nasional itu tidak dibubarkan.
Seo Jin percaya bahwa semangat, usaha, dan potensi para pemain tetap layak diperjuangkan, meskipun mereka belum menunjukkan hasil yang memuaskan.
Perbedaan prinsip keduanya diperkirakan menjadi sumber konflik sekaligus perkembangan cerita. Min Yong cenderung menilai pemain berdasarkan bakat dan performa, sedangkan Seo Jin menekankan pentingnya kerja keras serta perjalanan setiap anggota tim.
Meski memiliki pendekatan yang bertolak belakang, keduanya sama-sama menyimpan kecintaan besar terhadap baseball.
“GIFT” diadaptasi dari webtoon karya Jeong Iri Iri. Drama ini mengisahkan perjalanan mantan pelatih profesional yang ditugaskan menangani tim sekolah dengan prestasi terendah, lalu berusaha membawa perubahan melalui kemampuan uniknya.
Kisahnya memadukan olahraga, pertumbuhan karakter, dan perjuangan menemukan keseimbangan antara bakat serta usaha.
Drama “GIFT” tayang perdana pada 5 Desember 2026 di tvN. Selain Kim Woo Bin dan Seo Eun Soo, serial ini turut dibintangi Cha Been, Han Si Hyun, Yang Hyun Min, Hyun Bong Sik, Park Sang Nam, dan sejumlah aktor lainnya.
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