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Aulia Ramadhani
Kamis, 22 Oktober 2026 | 03.59 WIB

Jalani Pembacaan Naskah Drama GIFT, Kim Woo Bin, Seo Eun Soo Tunjukkan Chemistry

Pemeran drama GIFT. Sumber Foto: Soompi - Image

Pemeran drama GIFT. Sumber Foto: Soompi

JawaPos.com – Dengan pemeran bertabur bintang, drama Korea  tvN mendatang, GIFT, merilis cuplikan dari sesi pembacaan naskah pertamanya, yang menampilkan Kim Woo Bin.

Dikutip dari Soompi, Rabu (21/10), drama yang tayang perdana pada 5 Desember pukul 21.10 KST ini menghadirkan kisah tentang mantan pelatih lempar (pitcher) bisbol professional.

Kemampuan khusus ia miliki setelah mengalami kecelakaan tak terduga, lalu menjadi pelatih kepala untuk sebuah tim SMA yang berada di peringkat terbawah.

Berperan sebagai Jung Min Yong, Kim Woo Bin merupakan mantan pelatih lempar untuk tim bisbol profesional, Manders.

Setelah dituduh secara keliru melakukan kekerasan verbal terhadap para pemain, kemudian  ia mengalami kecelakaan,  mendapatkan sebuah anugerah khusus serta menjadi pelatih tim bisbol SMA Deokcheon.

Selama pembacaan naskah, Kim Woo Bin mengungkapkan, “Hari ini adalah pertama kalinya saya bertemu dan menyapa semua pemeran, dan suasananya sangat luar biasa.”

Seo Eun Soo berperan sebagai Yoon Seo Jin, penanggung jawab tim bisbol SMA Deokcheon yang bertekad untuk melindungi tim beserta para pemainnya.

Saat mengungkapkan antusiasmenya untuk bekerja sama dengan Kim Woo Bin, Seo Eun Soo berkomentar, “Saat kami membaca naskah, saya merasa seolah-olah dia memang sosok Jung Min Yong itu sendiri.”

Jadi makin menarik perhatian, Seo Hyun Woo berperan sebagai Ahn Gi Man, manajer sementara tim Manders, berkomentar, “Energi mereka luar biasa hingga membuat saya merasa benar-benar seperti seorang pelatih sungguhan.”

Para pemeran pendukung antara lain Kim Won Hae sebagai kepala sekolah SMA Deokcheon, Yang Hyun Min menjadi Pelatih Yang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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