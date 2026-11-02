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Penulis: Leni Setya Wati
Senin, 2 November 2026 | 19.27 WIB

Kim Woo Bin Dapat Kekuatan Super Usai Kecelakaan di Teaser Drama GIFT

Kim Woo Bin (x @soompi)

JawaPos.com - Kim Woo Bin kembali menyapa penonton melalui drama terbaru berjudul GIFT. Drama olahraga yang diadaptasi dari webtoon ini merilis teaser terbaru pada 30 Oktober 2026, memperlihatkan perubahan hidup seorang pelatih baseball setelah mengalami kecelakaan.

Kim Woo Bin memerankan Jung Min Yong, mantan pelatih pitching profesional yang memperoleh kemampuan luar biasa dan harus menghadapi tantangan baru bersama tim baseball sekolah menengah yang berada di peringkat terbawah.

Dalam teaser tersebut, Jung Min Yong mengalami kecelakaan mobil yang mengubah kehidupannya secara drastis.

Setelah kejadian itu, ia mendadak mampu melihat bakat alami dan potensi perkembangan seseorang hanya dengan sekali pandang.

Kemampuan misterius tersebut membuatnya terkejut ketika melihat tanda-tanda khusus muncul di atas kepala para pemain, sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh orang lain.

Awalnya, Jung Min Yong tampak kebingungan dengan kekuatan barunya. Namun, ia perlahan mulai memahami cara memanfaatkannya untuk membaca kemampuan para pemain.

Dengan penuh percaya diri, ia menyadari bahwa dirinya kini dapat menemukan jawaban dalam waktu singkat.

Kemampuan tersebut menjadi modal penting untuk membimbing tim baseball Deokcheon High School yang selama ini kesulitan meraih prestasi.

Cerita GIFT tidak hanya berfokus pada kekuatan supernatural, tetapi juga perjalanan membangun kembali semangat sebuah tim.

Jung Min Yong yang sebelumnya menangani pemain profesional kini harus menghadapi tantangan melatih para siswa dengan kemampuan yang beragam.

Ia berusaha menemukan keseimbangan antara bakat alami dan kerja keras, sekaligus membantu para pemain membuktikan bahwa mereka mampu berkembang melampaui keterbatasan.

Drama ini turut menampilkan perjalanan emosional Jung Min Yong dalam menemukan makna baru dari profesinya sebagai pelatih.

Kemampuan istimewanya mungkin dapat menunjukkan potensi seseorang, tetapi perjuangan, kerja sama, dan ketekunan tetap menjadi bagian penting untuk mencapai kemenangan.

Perpaduan olahraga, fantasi, dan kisah pertumbuhan karakter menjadi daya tarik utama yang ditawarkan GIFT.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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