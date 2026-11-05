PSY dan Crush Bantu Baby DONT Cry Eksplorasi R&B, Single Replay Resmi Dirilis

Baby Dont Cry (x @kbsworld_enter)

JawaPos.com - Baby DONT Cry kembali sapa penggemar setelah sekitar delapan bulan tanpa merilis lagu baru. Grup asuhan P NATION tersebut meluncurkan single digital berjudul Replay pada 4 November 2026.

Comeback kali ini terasa spesial karena mereka mencoba warna musik berbeda melalui genre R&B dengan sentuhan ritme two-step garage.

Kehadiran PSY dan Crush dalam proses pengerjaan lagu juga membuat perilisan ini semakin menarik perhatian.

Single Replay hadir setelah Baby DONT Cry merilis mini album perdana AFTER CRY pada Maret 2026. Album tersebut memuat lagu pra-rilis Shapeshifter dan lagu utama Bittersweet.

Melalui karya terbaru ini, Yihyun, Beni, Kumi, dan Mia ingin memperlihatkan perkembangan musikal sekaligus sisi kedewasaan yang belum banyak ditampilkan dalam aktivitas sebelumnya.

Dalam wawancara yang dikutip Allkpop, Mia menjelaskan bahwa Replay menggambarkan kenangan dan perasaan yang terus kembali meskipun seseorang sudah berusaha melupakannya.

Ia berharap penampilan yang lebih dewasa serta melodi adiktif dalam lagu tersebut dapat terus terngiang di benak pendengar. Konsep ini memberikan nuansa emosional yang berbeda dari karakter musik Baby DONT Cry sebelumnya.

Keterlibatan PSY sebagai produser eksekutif dan Crush dalam penulisan lirik serta komposisi menjadi salah satu daya tarik utama.

Yihyun mengaku banyak belajar dari karya kedua musisi tersebut sehingga merasa terhormat bisa bekerja secara langsung bersama mereka.

Sementara itu, Beni mengungkapkan bahwa PSY memberikan arahan agar para anggota benar-benar memahami karakter genre R&B, berlatih dengan sungguh-sungguh, dan menampilkan kemampuan terbaik.

Proses pembuatan video musik Replay juga meninggalkan pengalaman berkesan bagi para anggota. Mia menceritakan bahwa pengambilan gambar bersama para penari di sebuah aula yang indah terasa seperti berada di dalam mimpi.

Beni pun mengajak penggemar memperhatikan koreografi, pengarahan visual, serta berbagai detail tersembunyi dalam setiap adegan yang bisa menghadirkan pengalaman berbeda ketika ditonton berulang kali.

Comeback ini jadi langkah penting Baby DONT Cry menjelang debut mereka di Jepang. Grup tersebut dijadwalkan merilis mini album Jepang bertajuk DAYBREAK/Replay pada 20 Januari 2027 melalui kerja sama dengan Warner Music Japan.