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Leni Setya Wati
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 21.40 WIB

Crush dan IU Tampilkan Chemistry Manis dalam MV “Seesaw”

crush dan iu (x @soompi) - Image

crush dan iu (x @soompi)

JawaPos.com - Crush rilis video musik untuk single digital terbarunya, “Seesaw (feat. IU)”, pada 21 Oktober 2026. Kolaborasi ini mempertemukan Crush dengan IU dalam sebuah cerita visual yang manis dan penuh momen romantis.

Kehadiran kedua penyanyi tersebut langsung menarik perhatian penggemar, terutama karena mereka untuk pertama kalinya merilis lagu bersama secara resmi.

Menurut laporan allkpop, video musik “Seesaw” mengambil latar di balik panggung sebuah set teater musikal.

Crush dan IU terlihat menghabiskan waktu bersama, saling berinteraksi, serta memperlihatkan tingkah jenaka yang menggambarkan dinamika hubungan asmara.

Adegan mereka bergerak di antara suasana panggung dan area belakang layar menciptakan kesan seperti pertemuan dua orang yang sedang menikmati awal kisah cinta.

Judul “Seesaw” atau jungkat-jungkit jadi gambaran menarik tentang hubungan yang bergerak naik turun.

Lagu ini mengangkat kecanggungan, kesalahpahaman kecil, dan momen kikuk yang kerap muncul ketika dua orang mulai jatuh cinta.

Dengan pendekatan yang ringan dan menggemaskan, Crush menghadirkan cerita asmara yang terasa dekat dengan pengalaman banyak orang.

Kolaborasi ini juga mempertemukan karakter vokal Crush yang lembut dengan suara IU yang khas. Perpaduan keduanya memberikan warna tersendiri pada lagu yang ditulis dan dikomposisikan oleh Crush tersebut.

Interaksi dalam video musik turut memperkuat suasana romantis tanpa meninggalkan sentuhan humor yang menjadi daya tarik utama konsepnya.

Editor: Hanny Suwindari
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