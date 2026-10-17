Crush Gandeng IU dalam Single “seesaw”, Teaser Perdana Resmi Dirilis

JawaPos.com - Crush dirkan karya musik terbaru melalui single digital berjudul “seesaw” yang menampilkan IU. Menjelang perilisan resminya, Crush merilis teaser perdana pada 15 Oktober 2026.
Video singkat tersebut langsung menarik perhatian karena memperlihatkan IU menyanyikan sebagian lagu di sebuah studio rekaman.
Menurut laporan Soompi, teaser tersebut memberikan gambaran awal mengenai kontribusi IU dalam lagu terbaru Crush.
Cuplikan singkat itu menampilkan IU saat berada di studio dan menyanyikan potongan melodi “seesaw”.
Meski belum memperlihatkan keseluruhan lagu, video tersebut menjadi kesempatan pertama bagi penggemar untuk mendengar sedikit bagian dari kolaborasi yang akan datang.
Single digital “seesaw” dijadwalkan rilis pada 21 Oktober 2026. Hingga teaser pertama diperkenalkan, informasi mengenai keseluruhan aransemen, lirik, dan konsep video musiknya belum diungkap secara terperinci.
Karena itu, penggemar masih perlu menunggu materi promosi berikutnya untuk mengetahui lebih banyak tentang lagu tersebut.
Kolaborasi ini mempertemukan dua penyanyi dengan karakter musik yang berbeda. Crush dikenal melalui karya-karya R&B dengan nuansa emosional, sedangkan IU memiliki perjalanan panjang sebagai penyanyi sekaligus penulis lagu dengan beragam warna musik.
Pertemuan keduanya dalam satu rilisan menjadi daya tarik tersendiri bagi pendengar yang mengikuti karya masing-masing.
Bagi penggemar, “seesaw” menjadi kesempatan untuk menikmati kolaborasi musikal Crush dan IU dalam satu lagu.
Teaser yang menampilkan IU di studio rekaman telah memberikan sedikit gambaran mengenai rilisan tersebut, tetapi detail lengkapnya masih dirahasiakan.
Dengan tanggal perilisan yang sudah diumumkan, perhatian kini tertuju pada peluncuran resmi single digital ini pada 21 Oktober mendatang.
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Jawa Pos
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