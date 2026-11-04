Between Steps Raih Rating Tertinggi Sejak Tayang, Penonton Terus Bertambah

JawaPos.com - Drama terbaru Between Steps catat pencapaian baru dalam perjalanan penayangannya. Drama yang dibintangi Kim So Hyun dan Choo Young Woo tersebut meraih rating tertinggi sejak pertama kali ditayangkan.

Pencapaian ini menjadi kabar positif bagi tim produksi sekaligus menunjukkan peningkatan jumlah penonton yang mengikuti kisah romansa kedua pemeran utamanya.

Menurut laporan Soompi, berdasarkan data Nielsen Korea, episode Between Steps yang tayang pada 2 November 2026 memperoleh rating rata-rata nasional sebesar 2,8 persen.

Angka tersebut meningkat 0,1 poin persentase dibandingkan episode sebelumnya dan menjadi rekor pribadi terbaru bagi drama yang disiarkan melalui ENA tersebut.

Between Steps mengisahkan hubungan Park Min Jae (Choo Young Woo), mantan atlet renang yang kehilangan kaki kanannya akibat penyakit, dan Im Yoo Jin (Kim So Hyun), seorang mahasiswa pascasarjana yang berusaha menemukan kembali arah hidupnya.

Cerita keduanya menghadirkan perjalanan emosional tentang cinta, kehilangan, dan kesempatan untuk memulai kembali.

Sementara itu, drama tvN Love in Disguise mengalami penurunan angka penonton. Episode kelimanya mencatat rating rata-rata nasional 5,0 persen, turun 1,0 poin persentase dari pencapaian episode sebelumnya yang mencapai 6,0 persen.

Meski mengalami penurunan, drama tersebut masih mencatat angka lebih tinggi dibandingkan Between Steps.

Keberhasilan Between Steps mencetak personal best menjadi perkembangan menarik di tengah persaingan drama Korea yang sedang berlangsung.