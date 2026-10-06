Choo Young Woo Terlihat Terpuruk dalam Poster Terbaru Between Steps

Choo young woo (x @infodrakor_id)
JawaPos.com – Drama Between Steps, kembali menarik perhatian lewat poster terbarunya yang menampilkan Choo Young Woo dalam situasi penuh tanda tanya.
Menurut laporan Soompi, poster tersebut memperlihatkan Choo Young Woo sebagai Park Min Jae sedang duduk di lantai sebuah laboratorium dengan tatapan gelisah dan ekspresi kesepian.
Between Steps mengisahkan Park Min Jae, mantan perenang yang kehilangan kaki kanannya akibat penyakit. Setelah harus mengubur impiannya sebagai atlet, ia menemukan jalan baru melalui dunia robotika dan menjalani kehidupan sebagai mahasiswa doktoral yang tekun melakukan penelitian.
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Kehidupan Min Jae kemudian berubah setelah bertemu Im Yoo Jin yang diperankan Kim So Hyun. Yoo Jin merupakan mahasiswa magister yang menghadapi ketidakpastian mengenai masa depannya setelah sebuah insiden membuatnya mendapat label sebagai pembuat masalah. Pertemuannya dengan Min Jae kemudian membuka jalan baru baginya untuk mengenal dunia robotika.
Poster terbaru memberikan gambaran berbeda mengenai karakter Min Jae. Ia terlihat duduk sendirian di lantai laboratorium dengan pandangan yang tidak tenang, seolah tengah menghadapi sebuah kejadian yang mengguncang dirinya.
Suasana tersebut juga menimbulkan rasa penasaran mengenai peristiwa yang terjadi pada Min Jae di tempat penelitian tersebut.
Drama ini menjadi salah satu karya terakhir yang digarap mendiang sutradara Ahn Pan Seok, yang sebelumnya dikenal melalui Something in the Rain, One Spring Night, dan The Midnight Romance in Hagwon.
Ceritanya tidak hanya berfokus pada romansa, tetapi juga perjalanan dua anak muda dalam menemukan arah kehidupan dan menghadapi berbagai persoalan di lingkungan akademis.
Between Steps dijadwalkan tayang perdana pada 5 Oktober 2026. Chemistry Choo Young Woo dan Kim So Hyun menjadi salah satu daya tarik utama drama ini, terutama ketika Park Min Jae yang tertutup perlahan mengalami perubahan setelah mengenal Im Yoo Jin.
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