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Abdul Rahman
Rabu, 7 Oktober 2026 | 06.26 WIB

Choo Young Woo Jadi Mahasiswa Robotika di Between Steps, Karya Terakhir Sutradara Ahn Pan Seok

Aktor Korea Selatan Choo Young Woo. (Allkpop) - Image

Aktor Korea Selatan Choo Young Woo. (Allkpop)

JawaPos.com - Choo Young Woo langsung mencuri perhatian lewat penampilannya sebagai Park Min Jae dalam drama Korea terbaru Between Steps. Pada episode perdana yang tayang 5 Oktober 2026, aktor tersebut memperlihatkan karakter mahasiswa doktoral robotika yang cerdas, tegas, tapi menyimpan luka masa lalu.

Between Steps merupakan drama romantis produksi ENA yang mengambil latar kehidupan mahasiswa pascasarjana dan laboratorium penelitian robotika. Choo Young Woo beradu akting dengan Kim So Hyun yang memerankan Im Yoo Jin, mahasiswa yang sedang mencari arah baru dalam kehidupannya.

Dalam drama tersebut, Park Min Jae digambarkan sebagai mahasiswa Ph.D. bidang teknik mesin dan robotika di Universitas Seohan. Sebelum menekuni dunia akademik, Min Jae merupakan perenang yang memiliki cita-cita di bidang olahraga.

Namun, kehidupannya berubah setelah ia kehilangan kaki kanannya akibat osteosarkoma. Kondisi tersebut membuatnya harus meninggalkan impian sebagai atlet dan menemukan jalan baru melalui robotika. Pengalaman itulah yang menjadi salah satu bagian penting dari perjalanan karakter Min Jae. 

Choo Young Woo tidak hanya dituntut menampilkan sosok mahasiswa yang cerdas. Ia juga harus menggambarkan karakter yang hidup dengan trauma dan kekhawatiran terhadap kondisi kesehatannya.

Pada episode pertama, sisi tersebut mulai terlihat melalui ekspresi dan gestur Min Jae. Perubahan kecil dalam tatapan, intonasi suara hingga cara berjalan menjadi bagian dari penampilan Choo Young Woo untuk menunjukkan pergulatan emosional karakter yang diperankannya.

Di sisi lain, Min Jae memiliki karakter yang cenderung kaku dan sangat berpegang pada logika. Hal itu terlihat ketika ia bertemu dengan Im Yoo Jin yang diperankan Kim So Hyun.

Pertemuan keduanya bermula ketika Yoo Jin terjatuh saat berusaha mengejar bus. Min Jae kemudian menghampirinya dan membantu menangani luka di lututnya. Ia bahkan melepas bagian tumit sepatu Yoo Jin agar posisi kedua kakinya lebih seimbang sehingga perempuan tersebut dapat berjalan dengan lebih nyaman.

Adegan tersebut sekaligus memperlihatkan sisi lain Min Jae. Di balik sikapnya yang dingin dan penuh perhitungan, ia ternyata memiliki kepedulian tinggi terhadap orang lain.

Editor: Abdul Rahman
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