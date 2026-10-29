“Love in Disguise” Raih Kenaikan Rating, “Between Steps” Catat 2,2 Persen

Betweem Steps (x @infodrakor_id)
JawaPos.com - Drama Love in Disguise kembali mencatat kenaikan jumlah penonton setelah sempat mengalami penurunan pada episode kedua.
Serial yang dibintangi Im Si Wan dan Seol In Ah itu meraih rating rata-rata nasional sebesar 4,9 persen untuk episode ketiganya.
Peningkatan ini menjadi perkembangan positif bagi drama tvN tersebut saat kisah romansa dan misterinya semakin berkembang.
Menurut laporan Soompi, episode ketiga Love in Disguise memperoleh rating 4,9 persen, naik 0,2 poin persentase dari episode sebelumnya yang mencatat 4,7 persen.
Angka tersebut menunjukkan bahwa jumlah penonton kembali meningkat setelah drama ini memulai penayangannya dengan rating 5,6 persen pada episode perdana.
Love in Disguise menggabungkan unsur romansa dan thriller melalui kisah Yoon Yi Jun, pewaris keluarga konglomerat yang menjadi tersangka pembunuhan, serta Kang Jae Hee, mantan anggota pasukan khusus yang menyamar sebagai sekretaris pribadinya untuk menyelidiki kasus tersebut.
Hubungan keduanya berkembang di tengah rahasia, penyelidikan, dan perbedaan kepribadian yang memunculkan berbagai konflik.
Sementara itu, drama Between Steps memperoleh rating rata-rata nasional sebesar 2,2 persen untuk episode ketujuh. Angka tersebut turun 0,2 poin persentase dibandingkan episode sebelumnya yang mencatat 2,4 persen.
Serial yang dibintangi Kim So Hyun dan Choo Young Woo ini memasuki paruh kedua penayangannya dengan kisah hubungan dua karakter utama yang terus menghadapi tantangan emosional.
Kedua drama tersebut memperlihatkan pergerakan rating yang berbeda dalam periode penayangan yang sama.
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