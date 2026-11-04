Tiffany Young dan Miyeon Tampil Kompak dalam Video Musik “Lips Together”

Tiffany Young (x @teampmg_kr)

JawaPos.com - Tiffany Young dan Miyeon (G)I-DLE memperlihatkan chemistry menarik dalam video musik “Lips Together”.

Keduanya tampil sebagai duo yang menjalankan misi rahasia untuk menyelamatkan seekor anjing, menghadirkan cerita penuh aksi dengan sentuhan humor dan gaya yang unik.

Menurut laporan allkpop, video musik tersebut menampilkan Tiffany dan Miyeon menyelinap ke sebuah tempat untuk membebaskan anjing yang menjadi pusat misi mereka.

Dengan penampilan yang kompak dan ekspresi penuh percaya diri, keduanya membawa nuansa seperti agen rahasia dalam sebuah petualangan singkat.

“Lips Together” menonjolkan perpaduan vokal dan karakter panggung Tiffany serta Miyeon. Kehadiran keduanya dalam satu video musik juga menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi penggemar yang ingin melihat kolaborasi lintas generasi K-pop.

Video musik ini memadukan alur cerita yang ringan dengan visual yang stylish. Misi penyelamatan anjing menjadi elemen utama yang membuat MV terasa berbeda dari video musik pop pada umumnya, sekaligus memberi ruang bagi Tiffany dan Miyeon untuk menunjukkan sisi akting mereka.

Kolaborasi Tiffany Young dan Miyeon pun menarik perhatian penggemar, yang menyambut penampilan duo tersebut dengan antusias.