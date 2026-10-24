Byun Yo Han dan Tiffany Young Bakal Tampil Bersama di MMA 2026 Usai Menikah

byun yo han dan tiffany (x @soshispotify)

JawaPos.com - Byun Yo Han dan Tiffany Young sapa publik bersama dalam acara penghargaan musik bergengsi Melon Music Awards 2026.

Keduanya masuk dalam daftar presenter yang akan memandu jalannya acara, sekaligus menandai penampilan publik resmi pertama mereka bersama sejak menikah.

Menurut laporan allkpop, pihak penyelenggara MMA 2026 mengumumkan total 37 presenter untuk perhelatan tahun ini.

Byun Yo Han dan Tiffany Young dijadwalkan tampil pada hari kedua, yakni 15 November 2026, di Gocheok Sky Dome, Seoul.

Keduanya akan berdiri berdampingan di panggung dalam salah satu momen yang diperkirakan menarik perhatian penggemar.

Kisah cinta Byun Yo Han dan Tiffany Young bermula ketika keduanya bertemu melalui serial Disney+ Uncle Samsik yang tayang pada 2024.

Mereka mengumumkan hubungan asmara pada Desember 2025, kemudian mendaftarkan pernikahan pada Februari 2026. Sejak saat itu, pasangan ini tetap aktif menjalani kegiatan profesional masing-masing di dunia hiburan.

Tiffany Young, yang dikenal sebagai anggota Girls’ Generation, terus mengembangkan karier musik solonya. Ia merilis album penuh pertamanya, Edge of Calm, pada 20 Agustus 2026, sekaligus tampil sebagai pemeran utama Yumi dalam adaptasi musikal Yumi’s Cells.

Sementara itu, Byun Yo Han juga melanjutkan aktivitasnya sebagai aktor melalui sejumlah proyek layar lebar dan serial.

Selain pasangan tersebut, daftar presenter MMA 2026 turut mencakup sejumlah nama populer, seperti Lee Young Ae, Jang Keun Suk, Yoo Seung Ho, Lee Do Hyun, Roh Yoon Seo, Lee Seung Chul, Lee Se Young, dan Moon Sang Min.

Acara tahun ini digelar selama dua hari, yakni 14 dan 15 November, dengan sederet penampil K-pop yang telah diumumkan sebelumnya.

MMA 2026 mengusung slogan “K-POP CONNECT: The New Pulse”, yang menyoroti hubungan antara penggemar dan musisi melalui musik.