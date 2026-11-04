Dragon Pony Ungkap Luka Masa Lalu dalam Teaser MV “Calling Back”, Comeback 5 November

Lagu Baru Dragon Pony (allkpop)

JawaPos.com - Dragon Pony mulai membuat penggemar penasaran dengan merilis teaser video musik untuk lagu terbaru berjudul “Calling Back”.

Dalam cuplikan tersebut, mereka menghadirkan suasana emosional yang menggambarkan luka dan kenangan masa lalu menjelang comeback pada 5 November 2026.

Menurut laporan allkpop, teaser MV “Calling Back” memperlihatkan gambaran cerita yang berpusat pada bekas luka emosional yang belum sepenuhnya pulih.

Visual yang ditampilkan memberikan kesan dramatis sekaligus membangun rasa penasaran mengenai pesan yang ingin disampaikan melalui lagu tersebut.

Lewat konsep ini, Dragon Pony tampaknya ingin mengangkat tema tentang pengalaman masa lalu yang masih membekas dalam kehidupan seseorang.

Nuansa visual yang sendu menjadi daya tarik utama teaser, sekaligus memberi petunjuk mengenai atmosfer musik yang akan dihadirkan dalam rilisan terbaru mereka.

“Calling Back” menjadi bagian dari rangkaian aktivitas comeback Dragon Pony yang dijadwalkan berlangsung pada 5 November.

Kehadiran teaser ini juga menjadi pemanasan sebelum penggemar dapat menikmati video musik dan lagu secara lengkap.

Dengan konsep yang lebih emosional, Dragon Pony diharapkan kembali memperlihatkan karakter musikal mereka melalui comeback kali ini.