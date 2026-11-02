Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Penulis: Leni Setya Wati
Selasa, 3 November 2026 | 03.57 WIB

“Fullcount” Rilis Teaser Baru, Kim Rae Won Siap Buktikan Kemampuannya

Kim Rae Won (x @soompi) - Image

Kim Rae Won (x @soompi)

JawaPos.com - Kim Rae Won tunjukkan ambisi besar dalam teaser terbaru drama “Fullcount”. Drama olahraga ini mengangkat persaingan sengit di dunia baseball profesional, ketika para tokohnya mempertaruhkan segalanya demi meraih posisi manajer tim.

Cuplikan terbaru memperlihatkan perjuangan, konflik, dan tekanan yang harus dihadapi di tengah musim baseball yang menentukan.

Mengutip laporan Soompi, Kim Rae Won memerankan Hwang Jin Ho, pelatih sementara tim Stars yang berada di ambang kegagalan lolos ke postseason.

Jin Ho sebelumnya merupakan catcher cadangan yang kemudian dikenal karena kemampuannya sebagai pelatih.

Namun, ia tetap dianggap orang luar dalam organisasi yang cenderung mengutamakan sosok dari lingkungan internal klub.

Kesempatan menjadi manajer sementara justru membawanya ke situasi penuh tekanan. Dalam teaser, Jin Ho menyatakan, “Ya, aku memang pemain kelas dua. Tapi kenapa aku tidak bisa?” Ia kemudian menegaskan tekadnya untuk melakukan apa pun demi kemenangan.

Pernyataan tersebut menggambarkan perjuangan seorang underdog yang ingin membuktikan kemampuan di tengah keraguan orang-orang di sekitarnya.

Selain Kim Rae Won, Park Hoon turut membintangi drama ini sebagai Jo Dong Hee, mantan pitcher legendaris yang kini menjadi pelatih pitching tim Stars.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Telah dinanti, Kim Rae Won akan Bertekad untuk Menang dalam Teaser ‘Fullcount’ - Image
Music & Movie

Telah dinanti, Kim Rae Won akan Bertekad untuk Menang dalam Teaser ‘Fullcount’

Senin, 2 November 2026 | 14.07 WIB

Kim Rae Won Kembali ke Layar Kaca Lewat Drama Bisbol Full Count, Tayang Februari 2027 - Image
Music & Movie

Kim Rae Won Kembali ke Layar Kaca Lewat Drama Bisbol Full Count, Tayang Februari 2027

Jumat, 23 Oktober 2026 | 20.52 WIB

ALPHA DRIVE ONE Rilis Teaser Sinematik “Talk to Me” - Image
Music & Movie

ALPHA DRIVE ONE Rilis Teaser Sinematik “Talk to Me”

Minggu, 25 Oktober 2026 | 18.14 WIB

Terpopuler

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi - Image
1

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

2

Mengulik Penyebab Rans Carnival Diboikot, Deklarasi Mahasewa hingga Share Revenue UMKM 20 Persen

3

Profil AKBP Netty Rosdiana, Istri Jenderal Polisi yang Pernah Sindir Seskab Teddy 'Lupa Daratan'

4

Prediksi Skor Garudayaksa vs PSS Sleman: Sama-Sama Terluka, Duel Pakansari Rawan Berakhir Imbang

5

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri

6

Fitrah Maulana Syukuri Debut dan Cleansheet di ACL Two Bersama Persib Bandung

7

Prediksi Skor Garudayaksa FC vs PSS Sleman: Kejutan atau Deja vu Final Championship Musim Lalu

8

Prediksi Skor Dewa United vs Persija di Super League: Macan Kemayoran Amankan Poin Penting di Banten

9

Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal 

10

Jack Miller Ungkap Alasan Marah di Sprint Race MotoGP Malaysia, Minta Maaf ke Pramac Yamaha

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore