“Fullcount” Rilis Teaser Baru, Kim Rae Won Siap Buktikan Kemampuannya

JawaPos.com - Kim Rae Won tunjukkan ambisi besar dalam teaser terbaru drama “Fullcount”. Drama olahraga ini mengangkat persaingan sengit di dunia baseball profesional, ketika para tokohnya mempertaruhkan segalanya demi meraih posisi manajer tim.

Cuplikan terbaru memperlihatkan perjuangan, konflik, dan tekanan yang harus dihadapi di tengah musim baseball yang menentukan.

Mengutip laporan Soompi, Kim Rae Won memerankan Hwang Jin Ho, pelatih sementara tim Stars yang berada di ambang kegagalan lolos ke postseason.

Jin Ho sebelumnya merupakan catcher cadangan yang kemudian dikenal karena kemampuannya sebagai pelatih.

Namun, ia tetap dianggap orang luar dalam organisasi yang cenderung mengutamakan sosok dari lingkungan internal klub.

Kesempatan menjadi manajer sementara justru membawanya ke situasi penuh tekanan. Dalam teaser, Jin Ho menyatakan, “Ya, aku memang pemain kelas dua. Tapi kenapa aku tidak bisa?” Ia kemudian menegaskan tekadnya untuk melakukan apa pun demi kemenangan.

Pernyataan tersebut menggambarkan perjuangan seorang underdog yang ingin membuktikan kemampuan di tengah keraguan orang-orang di sekitarnya.