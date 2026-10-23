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Leni Setya Wati
Jumat, 23 Oktober 2026 | 20.52 WIB

Kim Rae Won Kembali ke Layar Kaca Lewat Drama Bisbol Full Count, Tayang Februari 2027

kim rae won (x @soompi)

JawaPos.com - Kim Rae Won kembali menyapa penonton melalui drama olahraga terbaru berjudul Full Count.

Serial yang mengangkat persaingan sengit di dunia bisbol profesional ini telah mengumumkan rencana penayangannya pada Februari 2027.

Menurut laporan Soompi, SBS merilis poster yang sekaligus mengonfirmasi jadwal penayangan drama tersebut.

Full Count akan menyoroti perebutan posisi manajer tim bisbol yang diwarnai intrik, perebutan kekuasaan, dan pertarungan strategi di balik layar pertandingan.

Kim Rae Won memerankan Hwang Jin Ho, pelatih sementara tim bisbol populer bernama Stars yang terancam gagal melaju ke babak pascamusim.

Ia merupakan mantan catcher cadangan yang kemudian dikenal karena kemampuannya sebagai pelatih.

Meski memiliki pengalaman dan kemampuan yang diakui, Jin Ho tetap dianggap sebagai orang luar di dalam organisasi Stars yang cenderung mengutamakan sosok dari kalangan internal.

Ketika mendapat kesempatan menjadi manajer sementara, ia justru harus menghadapi tekanan besar yang dapat menentukan masa depan kariernya.

Park Hoon turut membintangi drama ini sebagai Jo Dong Hee, mantan pitcher legendaris Stars yang kini bertugas sebagai pelatih pitcher.

Ia menjadi kandidat kuat untuk menduduki posisi manajer berikutnya. Namun, Dong Hee menyimpan kekecewaan karena belum pernah meraih gelar juara selama kariernya sebagai pemain.

Persaingannya dengan Jin Ho pun memunculkan konflik, terutama karena ia merasa tidak seharusnya bersaing memperebutkan jabatan tersebut dengan seseorang yang dahulu hanya menjadi pemain cadangan.

Konflik dalam Full Count tidak hanya berpusat pada hasil pertandingan di lapangan, tetapi juga pada permainan politik dan strategi yang berlangsung di ruang ganti serta kantor tim.

Para karakter harus menghadapi ambisi pribadi, persaingan internal, dan keputusan sulit demi mempertahankan posisi mereka.

Melalui dinamika tersebut, drama ini menggambarkan bahwa dunia olahraga profesional tidak hanya menuntut kemampuan teknis, tetapi juga kecerdikan dalam menghadapi tekanan dan konflik antarmanusia.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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