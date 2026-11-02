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Penulis: Aulia Ramadhani
Senin, 2 November 2026 | 14.07 WIB

Telah dinanti, Kim Rae Won akan Bertekad untuk Menang dalam Teaser ‘Fullcount’

Kim Rae Won. (Soompi) - Image

Kim Rae Won. (Soompi)

JawaPos.com – Drama Korea milik SBS yang bertajuk Fullcount belakangan ini telah merilis teaser baru, dengan menampilkan Kim Rae Won

Dilansir dari Soompi, Senin (2/11), perjuangan sengit demi bertahan hidup di dunia bisbol yang kejam akan dihadirkan di drama ini.

Akan ada kejadian penuh intrik dan perebutan kekuasaan di mana setiap orang mempertaruhkan segalanya demi meraih posisi prestisius sebagai manajer tim bisbol profesional.

Akan jadi hal menarik, Kim Rae Won berperan sebagai Hwang Jin Ho, pelaksana tugas (Plt.) manajer untuk tim populer 'Stars' yang kini berada di ambang kegagalan melaju ke babak pascamusim (postseason).

Dulunya ia adalah seorang catcher cadangan yang kemudian diakui karena kemampuan melatihnya.

Namun, ia tetap dianggap sebagai orang luar dalam organisasi tersebut karena budaya internal Stars yang tertutup dan lebih mengutamakan talenta binaan sendiri.

Setelah menerima posisi sebagai Plt. Manajer, sebuah tanggung jawab yang penuh risiko dan tekanan, ia pun terjebak dalam badai konflik internal yang hebat.

Dalam teaser nampak Hwang Jin Ho berkata, "Ya, dulu saya memang pemain kelas dua, tapi, kenapa bukan saya yang bisa melakukannya?" sebuah pernyataan yang menyiratkan tantangan.

Editor: Novia Tri Astuti
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