Telah dinanti, Kim Rae Won akan Bertekad untuk Menang dalam Teaser ‘Fullcount’

Kim Rae Won. (Soompi)
JawaPos.com – Drama Korea milik SBS yang bertajuk Fullcount belakangan ini telah merilis teaser baru, dengan menampilkan Kim Rae Won
Dilansir dari Soompi, Senin (2/11), perjuangan sengit demi bertahan hidup di dunia bisbol yang kejam akan dihadirkan di drama ini.
Akan ada kejadian penuh intrik dan perebutan kekuasaan di mana setiap orang mempertaruhkan segalanya demi meraih posisi prestisius sebagai manajer tim bisbol profesional.
Akan jadi hal menarik, Kim Rae Won berperan sebagai Hwang Jin Ho, pelaksana tugas (Plt.) manajer untuk tim populer 'Stars' yang kini berada di ambang kegagalan melaju ke babak pascamusim (postseason).
Dulunya ia adalah seorang catcher cadangan yang kemudian diakui karena kemampuan melatihnya.
Namun, ia tetap dianggap sebagai orang luar dalam organisasi tersebut karena budaya internal Stars yang tertutup dan lebih mengutamakan talenta binaan sendiri.
Setelah menerima posisi sebagai Plt. Manajer, sebuah tanggung jawab yang penuh risiko dan tekanan, ia pun terjebak dalam badai konflik internal yang hebat.
Dalam teaser nampak Hwang Jin Ho berkata, "Ya, dulu saya memang pemain kelas dua, tapi, kenapa bukan saya yang bisa melakukannya?" sebuah pernyataan yang menyiratkan tantangan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
Mengulik Penyebab Rans Carnival Diboikot, Deklarasi Mahasewa hingga Share Revenue UMKM 20 Persen
Profil AKBP Netty Rosdiana, Istri Jenderal Polisi yang Pernah Sindir Seskab Teddy 'Lupa Daratan'
Prediksi Skor Garudayaksa vs PSS Sleman: Sama-Sama Terluka, Duel Pakansari Rawan Berakhir Imbang
5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri
Fitrah Maulana Syukuri Debut dan Cleansheet di ACL Two Bersama Persib Bandung
Prediksi Skor Garudayaksa FC vs PSS Sleman: Kejutan atau Deja vu Final Championship Musim Lalu
Prediksi Skor Dewa United vs Persija di Super League: Macan Kemayoran Amankan Poin Penting di Banten
Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal
Jack Miller Ungkap Alasan Marah di Sprint Race MotoGP Malaysia, Minta Maaf ke Pramac Yamaha
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022