Giselle aespa Rilis MV Solo 'LOVE RIOT'

Giselle (x @theepopcore)
JawaPos.com - Giselle aespa berikan kejutan istimewa kepada penggemar dengan merilis video musik solo bertajuk 'LOVE RIOT'.
Video musik tersebut diluncurkan pada 30 Oktober 2026, bertepatan dengan perayaan ulang tahunnya yang ke-26.
Melalui karya ini, Giselle memperlihatkan sisi musikalitas yang lebih personal sekaligus memperkenalkan warna artistiknya di luar aktivitas bersama aespa.
Menurut laporan allkpop, 'LOVE RIOT' merupakan salah satu lagu baru yang ditulis sendiri oleh Giselle. Ia juga memperkenalkan lagu lainnya berjudul 'Cyber Kisses'. Kedua karya tersebut menjadi hadiah spesial bagi penggemar dalam momen ulang tahunnya.
Video musik 'LOVE RIOT' menghadirkan atmosfer intens dan sedikit mengganggu. Menariknya, lagu ini menggabungkan lirik yang identik dengan kisah cinta dengan visual yang menggambarkan obsesi serta hubungan tidak sehat. Kontras tersebut menciptakan kesan gelap dan membuat pesan lagu terasa lebih kuat.
Melalui konsep tersebut, Giselle mengeksplorasi tema cinta dari sudut pandang yang berbeda. Ia tidak hanya menampilkan romantisme, tetapi juga sisi rumit ketika perasaan berubah menjadi obsesi.
Pendekatan ini memberikan karakter tersendiri bagi 'LOVE RIOT' dan memperlihatkan keberanian Giselle dalam mengeksplorasi tema musik.
Perilisan 'LOVE RIOT' dan 'Cyber Kisses' juga menjadi kesempatan bagi Giselle untuk menunjukkan kemampuannya sebagai penulis lagu.
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Jawa Pos
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