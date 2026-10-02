Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Jumat, 2 Oktober 2026 | 22.31 WIB

Winter aespa Diterpa Serangan Daring, SM Entertainment Ancam Tindakan Hukum

Winter aespa (Instagram @imwinter) - Image

Winter aespa (Instagram @imwinter)

JawaPos.com – SM Entertainment memperingatkan akan mengambil tindakan hukum tegas terhadap unggahan jahat yang menargetkan Winter dari aespa.

Dilansir dari laman Kbizoom pada Jum'at (2/10), Agensi tersebut menyebut sejumlah konten berisi informasi palsu, pencemaran nama baik, penghinaan, fitnah, serangan pribadi, hingga pelecehan seksual masih beredar di berbagai platform daring.

Setelah melakukan peninjauan bersama penasihat hukum, SM Entertainment menyatakan akan menempuh langkah hukum, termasuk mengajukan laporan pidana terhadap pihak yang terbukti melanggar.

SM Entertainment menegaskan bahwa tindakan hukum akan diberlakukan terhadap pelaku yang berada di Korea Selatan maupun di luar negeri.

Agensi akan mengumpulkan bukti untuk melacak proses pembuatan dan penyebaran konten serta mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab, termasuk melalui pemantauan internal dan laporan penggemar melalui KWANGYA 119.

Perusahaan juga menegaskan kebijakan tanpa toleransi dengan menyatakan tidak akan memberikan keringanan atau penyelesaian kepada pelaku yang telah teridentifikasi.

Dalam pernyataannya, SM Entertainment menyebut X, Instagram, YouTube, Theqoo, Instiz, DC Inside, Yeoseong Sidae, dan Nate Pann sebagai sejumlah platform tempat konten berbahaya terhadap Winter ditemukan.

Agensi mengatakan pemantauan dan pengumpulan bukti masih berlangsung untuk memperkuat langkah hukum sekaligus melindungi hak serta kepentingan artisnya.

SM Entertainment juga meminta penggemar terus melaporkan konten yang dianggap melanggar hukum agar dapat ditindaklanjuti.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Winter aespa Absen dari Konser Dallas, SM Entertainment Ungkap Kondisinya - Image
Entertainment

Winter aespa Absen dari Konser Dallas, SM Entertainment Ungkap Kondisinya

Rabu, 30 September 2026 | 21.10 WIB

Interaksi Lucu Karina dan Winter Soal Sapi Bernama "Karina" Viral di Media Sosial - Image
Entertainment

Interaksi Lucu Karina dan Winter Soal Sapi Bernama "Karina" Viral di Media Sosial

Sabtu, 25 Juli 2026 | 18.21 WIB

aespa dan RIIZE Jadi Wajah Baru Pariwisata Seoul, Usung Konsep “Seoul Syndrome” - Image
Entertainment

aespa dan RIIZE Jadi Wajah Baru Pariwisata Seoul, Usung Konsep “Seoul Syndrome”

Jumat, 25 September 2026 | 14.59 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang - Image
1

Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang

2

Prediksi Skor Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Dardanet Berpeluang Menang Tipis

3

Prediksi Skor Irlandia vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Curi Poin

4

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

5

Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan

6

Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik

7

Fakta Sebenarnya Soal Hubungan Ashanty dengan Azriel Hermansyah 

8

Prediksi Skor Azerbaijan vs Liechtenstein di Liga Nations UEFA: Milli Menang Tipis Kejar Promosi

9

Prediksi Skor Wales vs Norwegia di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore