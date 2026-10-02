Winter aespa Diterpa Serangan Daring, SM Entertainment Ancam Tindakan Hukum

Winter aespa (Instagram @imwinter)
JawaPos.com – SM Entertainment memperingatkan akan mengambil tindakan hukum tegas terhadap unggahan jahat yang menargetkan Winter dari aespa.
Dilansir dari laman Kbizoom pada Jum'at (2/10), Agensi tersebut menyebut sejumlah konten berisi informasi palsu, pencemaran nama baik, penghinaan, fitnah, serangan pribadi, hingga pelecehan seksual masih beredar di berbagai platform daring.
Setelah melakukan peninjauan bersama penasihat hukum, SM Entertainment menyatakan akan menempuh langkah hukum, termasuk mengajukan laporan pidana terhadap pihak yang terbukti melanggar.
SM Entertainment menegaskan bahwa tindakan hukum akan diberlakukan terhadap pelaku yang berada di Korea Selatan maupun di luar negeri.
Agensi akan mengumpulkan bukti untuk melacak proses pembuatan dan penyebaran konten serta mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab, termasuk melalui pemantauan internal dan laporan penggemar melalui KWANGYA 119.
Perusahaan juga menegaskan kebijakan tanpa toleransi dengan menyatakan tidak akan memberikan keringanan atau penyelesaian kepada pelaku yang telah teridentifikasi.
Dalam pernyataannya, SM Entertainment menyebut X, Instagram, YouTube, Theqoo, Instiz, DC Inside, Yeoseong Sidae, dan Nate Pann sebagai sejumlah platform tempat konten berbahaya terhadap Winter ditemukan.
Agensi mengatakan pemantauan dan pengumpulan bukti masih berlangsung untuk memperkuat langkah hukum sekaligus melindungi hak serta kepentingan artisnya.
SM Entertainment juga meminta penggemar terus melaporkan konten yang dianggap melanggar hukum agar dapat ditindaklanjuti.
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Jawa Pos
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