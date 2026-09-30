Winter aespa Absen dari Konser Dallas, SM Entertainment Ungkap Kondisinya

JawaPos.com – Winter aespa absen dari konser di Dallas, Amerika Serikat, setelah didiagnosis herpes zoster.

Menurut laporan Soompi, SM Entertainment mengumumkan bahwa Winter tidak akan mengikuti konser Dallas maupun agenda Hi-Bye dan Send-Off karena membutuhkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan kondisi.

Winter disebut mengalami penurunan kondisi sebelum konser aespa di Miami. Meski demikian, ia tetap tampil karena ingin berada di atas panggung bersama Karina, Giselle, dan Ningning.

Setelah konser tersebut, kondisi Winter belum cukup membaik sehingga ia menjalani pemeriksaan medis lebih lanjut di rumah sakit.

Hasil pemeriksaan kemudian menunjukkan bahwa Winter mengalami herpes zoster. Setelah mendapatkan diagnosis tersebut, Winter masih berusaha memulihkan kondisi agar dapat mengikuti jadwal yang telah ditentukan.

Namun, berdasarkan rekomendasi tenaga medis, kesehatan dan waktu istirahat yang cukup menjadi prioritas sehingga ia akhirnya memutuskan untuk tidak tampil di Dallas.

Dengan absennya Winter, konser aespa di Dallas tetap berlangsung dengan tiga anggota, yakni Karina, Giselle, dan Ningning. Ketiganya juga akan menjalani agenda Hi-Bye dan Send-Off tanpa Winter sesuai pengumuman dari agensi.

SM Entertainment menyampaikan permintaan maaf kepada penggemar yang telah menantikan kehadiran Winter di Dallas.

Pihak agensi juga mengatakan bahwa Winter merasa sangat kecewa karena tidak dapat bertemu langsung dengan para penggemar dalam kesempatan tersebut.