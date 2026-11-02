Industri Bioskop Dunia Bangkit, Box Office Global 2026 Diproyeksikan Capai US$35,7 Miliar

Kenaikan Pendapatan Bioskop Dunia (Deadline)
JawaPos.com - Industri perfilman dunia menunjukkan perkembangan positif sepanjang 2026.
Perusahaan analisis industri film, Gower Street Analytics, menaikkan proyeksi pendapatan box office global menjadi US$35,7 miliar.
Angka tersebut meningkat 2,9 persen dari perkiraan sebelumnya yang disampaikan pada CinemaCon April lalu.
Jika target ini tercapai, pendapatan bioskop dunia akan tumbuh sekitar 6,3 persen dibandingkan 2025 dan menjadi pencapaian tertinggi sejak 2019.
Dalam laporan yang dikutip Deadline, proyeksi tersebut berasal dari perhitungan pendapatan aktual Rentrak dan estimasi Gower Street Analytics.
Amerika Utara diperkirakan menyumbang US10,5miliar,
Sementara itu, China diproyeksikan meraih US$5,5 miliar, menunjukkan perbedaan performa yang cukup mencolok dibandingkan wilayah lainnya.
Sejumlah film berpendapatan besar menjadi pendorong utama optimisme industri. Lima judul Hollywood telah menembus angka US$1 miliar secara global, yakni Spider-Man: Brand New Day, The Odyssey, Toy Story 5, Michael, dan The Super Mario Galaxy Movie.
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Jawa Pos
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