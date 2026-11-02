Dibintangi Jenna Ortega, Klara and the Sun Kesulitan Menarik Penonton Bioskop

JawaPos.com - Film Klara and the Sun belum berhasil curi perhatian penonton bioskop meskipun dibintangi sejumlah nama besar Hollywood.

Film garapan Taika Waititi yang menghadirkan Jenna Ortega dan Amy Adams tersebut hanya memperoleh sekitar US$701 ribu pada akhir pekan pembukaannya di Amerika Utara.

Hasil ini menjadi catatan mengecewakan bagi Sony Pictures, terutama karena film tersebut sebelumnya membawa ekspektasi cukup tinggi.

Menurut laporan Deadline, film ini diputar di 880 lokasi bioskop dengan rata-rata pendapatan kurang dari US$800 per lokasi.

Angka tersebut menunjukkan bahwa kehadiran dua aktris populer belum cukup untuk mendorong minat penonton secara luas. Padahal, cerita film diadaptasi dari novel karya Kazuo Ishiguro yang masuk daftar panjang Booker Prize 2021.

Jenna Ortega memerankan Klara, sebuah robot kecerdasan buatan yang dirancang sebagai teman manusia.

Kehidupannya berubah setelah dibeli oleh seorang anak perempuan bernama Josie (Mia Tharia), yang tengah menghadapi masalah kesehatan.