Khadam, Debut Internasional Aghniny Haque Tayang di Indonesia Mulai 16 September

JawaPos.com - Film horor Khadam yang dibintangi Aghniny Haque akhirnya memiliki jadwal tayang di Indonesia. Film kolaborasi Indonesia dan Malaysia tersebut akan mulai diputar serentak di bioskop Tanah Air pada 16 September 2026.

Khadam menjadi proyek internasional yang cukup penting dalam perjalanan karier Aghniny Haque. Dalam film garapan rumah produksi Malaysia dan Indonesia ini, Aghniny memerankan Melor, seorang ibu yang tidak dapat berbicara dan harus menghadapi teror entitas gaib yang awalnya dipercaya sebagai sosok penjaga.

Alih-alih memberikan perlindungan, entitas tersebut justru berubah menjadi ancaman bagi Melor dan keluarganya. Sosok gaib itu berusaha mengambil alih identitas Melor sekaligus menggantikan posisinya di tengah keluarga.

Premis tersebut menjadi salah satu daya tarik utama film Khadam. Film ini tidak hanya mengandalkan kemunculan makhluk gaib, tetapi juga membawa konflik psikologis tentang seorang ibu yang harus mempertahankan keluarganya ketika sosok yang semestinya menjadi pelindung justru mengincar kehidupannya.

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Bagi Aghniny, memerankan Melor bukan pekerjaan mudah. Karakter tersebut menuntutnya menyampaikan emosi tanpa dialog, sekaligus memperlihatkan perubahan karakter yang terjadi sepanjang cerita.

"Aku sangat bersyukur bisa dapat kesempatan untuk memerankan Melor, karena ini adalah sebuah peran yang sangat-sangat menantang. Sepanjang film aku harus bisa menjalani dua karakter dengan ekspresi emosi yang berubah setiap saat," kata Aghniny Haque.

Tantangan tersebut semakin menarik karena sebagian besar penampilan Aghniny dalam film mengandalkan ekspresi, bahasa tubuh, dan gestur. Kemampuan aktingnya pun mendapat perhatian setelah Khadam lebih dulu dirilis di sejumlah negara Asia.

Film ini pertama kali menyapa penonton Malaysia pada 11 Juni 2026. Setelah itu, Khadam dirilis di Kamboja pada 27 Juli dan Singapura pada 27 Agustus 2026. Film tersebut dilaporkan meraih pendapatan tiket lebih dari USD1,3 juta selama penayangannya di Malaysia.