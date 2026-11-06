Film Shah Rukh Khan Berjudul ‘King’ Dipastikan Tayang di Bioskop Internasional Pada 24 Desember

Shah Rukh Khan dalam King (Deadline)
JawaPos.com – Film terbaru Shah Rukh Khan berjudul King dipastikan tayang di bioskop internasional pada 24 Desember melalui distributor Phars Film.
Dilansir dari laman Deadline pada Kamis (5/11), Perilisan tersebut akan berlangsung serentak dengan penayangan di India yang didistribusikan oleh Pen Marudhar.
Film yang disutradarai Siddarth Anand itu diproduksi Red Chillies Entertainment bersama Marflix Pictures dan menjadi ajang reuni Shah Rukh Khan dengan Anand setelah kesuksesan film Pathaan pada 2023.
Ketua Phars Film Ahmad Golchin menyampaikan kebanggaannya atas kesempatan mendistribusikan film King ke pasar internasional dan menyebut kerja sama tersebut sebagai pencapaian besar bagi perusahaannya.
Golchin menilai popularitas Shah Rukh Khan sebagai ikon global menjadi daya tarik utama yang berpotensi menghadirkan pengalaman sinematik istimewa bagi penonton di berbagai negara.
CEO Red Chillies Entertainment Venky Mysore juga menyambut positif kerja sama tersebut dan meyakini jangkauan serta pengalaman Phars Film akan memperkuat prospek penayangan King di pasar global.
Phars Film menyebut King telah menarik perhatian besar dari penonton berkat perpaduan ketegangan, aksi berskala besar, dan popularitas Shah Rukh Khan.
Film ini diharapkan turut memperkuat pencapaian box office perfilman berbahasa Hindi di India maupun pasar internasional.
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