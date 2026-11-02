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Penulis: Leni Setya Wati
Senin, 2 November 2026 | 18.12 WIB

Comeback Segera Tiba, CMDM Bikin Penggemar Penasaran Lewat Teaser 'Our Live Beyond'

CMDM (x @cmdm_official) - Image

CMDM (x @cmdm_official)

JawaPos.com - CMDM mulai bangun antusiasme penggemar menjelang comeback terbaru mereka melalui perilisan video teaser berjudul 'Our Live Beyond'.

Video tersebut menjadi pembuka rangkaian promosi untuk karya terbaru grup yang siap memperlihatkan perkembangan konsep musik dan penampilan mereka.

Menurut laporan allkpop, teaser tersebut menghadirkan visual sinematik yang dipadukan dengan atmosfer musik intens.

Cuplikan singkat ini memberikan gambaran awal mengenai dunia musikal baru yang tengah dipersiapkan CMDM, sekaligus memperlihatkan konsep visual yang semakin matang.

Dalam video tersebut, CMDM juga menonjolkan karisma para anggota melalui pendekatan visual yang dinamis.

Perpaduan suasana dramatis dan elemen suara yang kuat menciptakan kesan berbeda, sehingga membuat penggemar semakin penasaran dengan konsep lengkap comeback kali ini.

Teaser 'Our Live Beyond' turut mengisyaratkan perkembangan gaya artistik CMDM. Grup ini tampaknya ingin menunjukkan sisi yang lebih matang tanpa meninggalkan energi khas yang selama ini menjadi bagian dari identitas mereka.

Meski detail lagu dan keseluruhan konsep belum diungkap secara lengkap dalam teaser, cuplikan tersebut sudah berhasil memancing rasa ingin tahu.

Editor: Novia Tri Astuti
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