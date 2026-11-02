AMPERS&ONE Siap Comeback dengan Album Full-Length Pertama, PATHFINDER Rilis November

JawaPos.com - AMPERS&ONE sapa penggemar melalui comeback terbaru yang menandai langkah penting dalam perjalanan karier mereka.

AMPERS&ONE mengumumkan jadwal perilisan album full-length pertama mereka yang berjudul PATHFINDER. Kabar ini sekaligus meningkatkan antusiasme penggemar menyambut era baru AMPERS&ONE.

Mengutip laporan Soompi, AMPERS&ONE memperkenalkan video main sequence berjudul “WE ARE UNCROWNED” pada 1 November.

Video tersebut menjadi bagian dari rangkaian promosi album PATHFINDER dan memberikan gambaran awal mengenai konsep comeback mereka kali ini.

Album PATHFINDER dijadwalkan rilis pada 17 November 2026. Perilisan ini menjadi album studio penuh pertama AMPERS&ONE sejak debut, sehingga dipandang sebagai momen penting bagi grup dalam memperluas identitas musikal mereka.

Pengumuman comeback melalui video “WE ARE UNCROWNED” menjadi awal dari rangkaian promosi menuju hari perilisan.

Penggemar kini menantikan detail lanjutan, termasuk daftar lagu, konsep visual, serta aktivitas promosi yang akan menyertai album tersebut.