Lewat Album Sequence 02: Attraction, AND2BLE Raih Penjualan Tertinggi di Minggu Pertama

JawaPos.com – Namanya makin melejit, boygrup AND2BLE telah mencapai pencapaian baru yang mengesankan lewat comeback pertamanya

Dilansir dari Soompi, Senin (2/11), tentunya ini disambut meriah oleh para penggemarnya yang mendukungnya sejak awal debut

Hal itu diraih pada 27 Oktober, dimana AND2BLE melangsungkan comeback perdana mereka dengan merilis mini album baru bertajuk Sequence 02: Attraction.

Dalam kesempatan itu, mereka juga merilis beserta lagu utamanya, French Kissing, yang berhasil menarik antusiasme

Menurut Hanteo Chart, hingga akhir 31 Oktober, Sequence 02: Attraction telah mencatatkan angka penjualan yang fantastis, yakni sebanyak 751.299 kopi.

Prestasi itu diraih hanya dalam waktu lima hari sejak dirilis, mini album ini berhasil melampaui rekor penjualan minggu pertama AND2BLE sebelumnya, sebesar 731.673 kopi.

Jumlah tersebut diraih mini album debut mereka, Sequence 01: Curiosity, awal tahun ini, yang jadi perhatian tersendiri