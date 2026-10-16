AND2BLE Tampilkan Konsep Fotografi Artistik Jelang Comeback 27 Oktober 2026

JawaPos.com - AND2BLE kembali menarik perhatian penggemar setelah merilis foto konsep terbaru bertajuk “Archive” untuk mini album kedua mereka, Sequence 02: Attraction.
Foto-foto individu para anggota tersebut memperlihatkan konsep visual yang memanfaatkan kamera sebagai elemen utama.
Perilisan ini menjadi bagian dari rangkaian promosi menuju comeback mereka yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Oktober 2026.
Menurut laporan allkpop, AND2BLE mengunggah foto konsep “Archive” melalui kanal media sosial resmi mereka tepat tengah malam waktu Korea Selatan.
Dalam potret tersebut, para anggota terlihat mengintip melalui jendela bidik kamera dan berpose dengan berbagai perlengkapan fotografi.
Konsep ini menggambarkan tatapan yang tertuju pada seseorang atau sesuatu yang menarik perhatian, kemudian mengabadikan berbagai momen hingga terkumpul menjadi sebuah arsip.
Dengan perilisan “Archive”, AND2BLE telah memperkenalkan seluruh tiga versi foto konsep untuk album terbarunya.
Sebelumnya, mereka merilis versi “Observe” yang menonjolkan tatapan penuh rasa ingin tahu, disusul versi “Attraction” dengan suasana kasual dan pesona keseharian para anggota.
Ketiga konsep tersebut saling terhubung untuk menggambarkan perkembangan perasaan dari rasa penasaran menjadi ketertarikan yang lebih mendalam.
Sequence 02: Attraction menjadi rilisan pertama AND2BLE dalam sekitar lima bulan sejak mini album debut mereka, Sequence 01: Curiosity, yang dirilis pada Mei 2026.
Album terbaru ini melanjutkan cerita dari karya sebelumnya, yakni ketika rasa ingin tahu perlahan berkembang menjadi minat dan ketertarikan terhadap seseorang atau sesuatu. Pendekatan tersebut memberikan kesinambungan konsep di antara dua rilisan mereka.
Pada masa debut, AND2BLE mencatat pencapaian penjualan lebih dari 730.000 kopi pada minggu pertama untuk Sequence 01: Curiosity.
Grup ini juga telah menyelesaikan rangkaian konser 2026 AND2BLE SHOW CONCERT: Welcome to Qurious di empat kota Asia.
Pencapaian tersebut menjadi bekal bagi mereka untuk menyambut comeback berikutnya dengan antusiasme penggemar yang terus berkembang.
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Jawa Pos
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