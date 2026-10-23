AND2BLE Buka Pop-Up Store “Attraction SPOT” di Seongsu, Rayakan Comeback Pertama

and2ble (allkpop)

JawaPos.com - AND2BLE siapkan pengalaman spesial bagi penggemar untuk merayakan comeback pertama mereka sejak debut.

Grup beranggotakan Zhang Hao, Yoo Seung Eon, Ricky, Kim Gyu Vin, dan Han Yu Jin ini akan membuka pop-up store berjudul “AND2BLE Attraction SPOT” pada 27–30 Oktober 2026 di LCDC SEOUL, Gedung C, kawasan Seongsu-dong, Seoul.

Acara tersebut digelar bertepatan dengan perilisan mini album kedua mereka, Sequence 02: Attraction.

Menurut laporan allkpop, pop-up ini dirancang agar pengunjung dapat merasakan tema “attraction” atau ketertarikan melalui berbagai instalasi dan aktivitas interaktif.

Area tersebut dibagi menjadi tiga bagian, yaitu “Observe”, “Attraction”, dan “Archive”. Setiap bagian menghadirkan elemen yang berkaitan dengan konsep album terbaru, sehingga penggemar dapat mengikuti perjalanan cerita yang ingin disampaikan oleh grup.

Salah satu aktivitas yang menarik perhatian adalah pengalaman mengenali musik melalui aroma.

Para anggota AND2BLE memilih sendiri aroma yang dianggap sesuai dengan setiap lagu dalam album, sehingga pengunjung dapat mencium langsung aroma tersebut saat berada di lokasi.

Selain itu, tersedia message wall yang memungkinkan penggemar menuliskan hal-hal yang sedang menarik perhatian mereka.

Pemesanan kunjungan lebih awal dibuka melalui Naver Reservation pada 22 Oktober. Pengunjung yang belum melakukan reservasi juga dapat mencoba sistem antrean di lokasi melalui layanan NowWaiting.

Kuota reservasi langsung dibatasi hingga 10 orang per sesi dan maksimal 90 orang per hari, sehingga penggemar perlu memperhatikan ketersediaan tempat sebelum berkunjung.

Pop-up ini menjadi bagian dari rangkaian promosi mini album kedua AND2BLE, Sequence 02: Attraction, yang dirilis pada 27 Oktober 2026.

Album tersebut melanjutkan kisah dari karya debut mereka, Sequence 01: Curiosity, dengan menggambarkan bagaimana rasa ingin tahu perlahan berkembang menjadi perhatian dan ketertarikan.

Mini album ini berisi lima lagu, dengan “French Kissing” sebagai lagu utama serta “Haunted”, “Potion”, “Beautiful”, dan “Worth It” sebagai lagu pendamping.