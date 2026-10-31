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Penulis: Meuthia Nabila
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 16.26 WIB

SM Entertainment Bantah Rumor Larangan Artis Mereka Membuat Challenge Lagu A2O LITE

SM Entertainment membantah rumor melarang artisnya membuat challenge A2O LITE - Image

SM Entertainment membantah rumor melarang artisnya membuat challenge A2O LITE

JawaPos.com - SM Entertainment telah membantah rumor yang menyebutkan, bahwa agensi tersebut melarang artis-artisnya untuk berpartisipasi dalam  challenge lagu 'NEON' A2O LITE.

Menurut laporan terbaru dari Maekyung Economy, seorang perwakilan SM Entertainment menepis rumor tersebut.

Perwakilan tersebut menyebutkan bahwa para artis di bawah naungan SM Entertainment, dilarang membuat video tantangan menari (dance challenge) dengan lagu 'NEON' dari A2O LITE.

Ia menunjukkan tidak ada halangan, dengan memberi contoh para anggota Super Junior yang telah menarikan 'NEON'.  

“Kami mengetahui bahwa para anggota Super Junior, yang merupakan artis di bawah naungan agensi kami, telah membawakan tarian (NEON) yang dimaksud.”

“Kami belum menerima permintaan apa pun (dari agensi A2O) untuk melakukan tantangan (bersama artis SM Entertainment),” tambah perwakilan SM Entertainment seperti yang dikutip dari Soompi.

Pada tahun 2023, Lee Soo Man selaku pendiri SM Entertainment meninggalkan agensi tersebut, setelah terlibat perselisihan publik yang sengit dengan para eksekutif perusahaan, yang dipimpin oleh CEO sekaligus keponakannya saat itu, Lee Sung Su. 

Saat menjual kepemilikan sahamnya di SM Entertainment kepada HYBE, ia menandatangani perjanjian larangan berkompetisi (non-compete agreement), yang melarangnya memproduksi album atau berpartisipasi dalam industri hiburan di Korea selama tiga tahun ke depan.

Setelah periode tiga tahun tersebut berakhir, Lee Soo Man kembali ke kancah K-pop dengan mendirikan agensi baru, A2O Entertainment. 

Awal bulan ini, agensi tersebut meluncurkan girl grup beranggotakan sembilan orang, A2O LITE, serta boy group beranggotakan 15 orang, A2O SOUL, pada hari yang sama. 

Editor: Hanny Suwindari
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